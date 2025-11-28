Un incendio en una chimenea provoca daños en una vivienda en Ponferrada Los efectivos del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Speis) recibieron la alerta a las 16:25 horas

El incendio provocó daños en la campana extractora de la vivienda.

Los bomberos han sofocado un incendio ocurrido en la tarde de este viernes, 28 de noviembre, en una vivienda de Ponferrada.

El Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Speis) recibió a las 16:25 horas la alerta de un fuego que se originó en la chimenea de la casa situada en el número 6 de la avenida de Portugal.

Los efectivos de los bomberos de la capital berciana se desplazaron al lugar y lograron controlar el incendio que, afortunadamente, solo provocó daños en la campana extractora situada en la cocina del inmueble.

