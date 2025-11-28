El segundo premio de la Lotería Nacional deja 30.000 euros en Ponferrada: «Ojalá haya sido repartido» El lotero José Luis Salas vende en su administración situada en la plaza del Cristo de la capital berciana cinco décimos del número 10.644 del sorteo celebrado este jueves, 27 de noviembre

José Luis Salas muestra el cartel con el número agraciado con el segundo premio en el sorteo de la Lotería Nacional del que vendió cinco décimos en su administración.

Carmen Ramos Ponferrada Viernes, 28 de noviembre 2025, 12:16 Comenta Compartir

«Estoy muy enfadada, después de tantos años ni me ha dado el premio», dice sonriendo una de las clientas de José Luis Salas mientras compra los décimos de lotería para su bar en la ventanilla de la administración de lotería número 1 'El Gordo`, situada en la plaza del Cristo de Ponferrada.

No es para menos después del premio de 30.000 euros que ha repartido entre los cinco décimos del segundo premio de la Lotería Nacional del sorteo de este jueves, 27 de noviembre, del número 10.644 que ha dejado 6.000 euros al décimo en la capital berciana.

«Loterías me avisó anoche con un mensaje de que había dado un premio y hoy ya por la mañana me vinieron a hacer la foto», explica Salas, con casi ni tiempo de atender a elbierzonoticias entres el goteo de clientes que se agolpan en la ventanilla para comprar o comprobar sus boletos de los diferentes sorteos.

«Fue muy repartido porque tocó en muchos sitios», destaca José Luis, que espera que aquí también haya corrido la misma suerte. «Ojalá que haya sido repartido en varios». No en vano el número agraciado también llevó un pellizco de miles de euros a las localidades de Aspe y Elda (Alicante); Vera (Almería; Puebla de Obando (Badajoz); Jerez de la Frontera (Cádiz); Laredo y Santander (Cantabria); Gran Tarajal y Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas); Madrid; Los Narejos (Murcia; Santa Cruz de Tenerife; Alfarrasí, Benetússer, Carcaixent y Valencia.

José Luis Salas, que hace un año repartió un premio de 2.000 euros al mes en el sorteo de Eurodreams, se mostraba este viernes «muy contento», tan solo un día después de conocer que había vendido en ventanilla cinco boletos del 10.644, en «décimos aleatorios», ya que se trata de un número «que no lo tengo fijo». «Hay algunos que tengo fijos, que de esos se venden igual 50 décimos o 60, pero este no, era repartido», destaca.

«Nos acercamos a premios altos», dice esbozando una sonrisa, por lo que confía en que este premio sea tan solo un buen augurio de cara al sorteo de Navidad y pueda repartir una lluvia de millones en la capital berciana.