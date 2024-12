El Bierzo va al turrón: «Con nuestro polvorón en la boca se puede decir Pamplona»

Carmen Ramos Ponferrada Jueves, 12 de diciembre 2024, 08:16 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

Castaña del Bierzo y almendra. Son los dos ingredientes que endulzan la navidad más artesana del Bierzo. Y lo hacen desde un obrador situado en la localidad ponferradina de San Andrés de Montejos.

De las manos de Anabel Bodelón y Cristina Pastor, con el apoyo indiscutible de Abel González, salen cada año algunos de los dulces que llenan las mesas en las celebraciones navideñas. En este caso, con todo el mimo artesanal que se funde con la tradición de estas fiestas.

Fue en 2016 cuando arrancaron su proyecto la Rosquilla Berciana en un espacio situado en Plaza Gourmet en Ponferrada. Trabajando duro se afianzaron y abrieron su propia tienda en la plaza Luis del Olmo hasta que decidieron focalizar todo su empeño en el obrador para distribuir sus productos en diferentes establecimientos, ya no solo del Bierzo sino también de León capital, Santiago de Compostela y Barcelona, entre otras ciudades de España.

Tuvieron la feliz idea de elaborar el primer turrón artesano y cien por cien berciano convirtiéndose en pioneros porque «nadie había hecho nada de aquí, algo típico del Bierzo», explica la gerente de la Rosquilla Berciana, Anabel Bodelón. Para ello echaron mano de un producto tan típico de la comarca como es la castaña, «algo nuestro», con la idea de «darle todo el apogeo, todo lo máximo que podemos darle y estirar el producto como fuera», remarca Anabel.

Se trata de un turrón blando, en el que la castaña (40%) recolectada en El Bierzo se acompañada con almendra (20%) y apenas un poco de azúcar para no enmascarar el sabor. «En el momento en el que lo metes en la boca te das cuenta del sabor al turrón y cuando tragas es cuando te queda en la parte de atrás del paladar el sabor a la castaña asada y es muy, muy rico», señala Bodelón.

Su presencia se ha hecho obligada en Biocastanea, la feria internacional más importante de la castaña que tiene a la comarca como escenario y que reúne a los más granado del sector llegado de países como Italia y Francia. Un marco en el que siempre lanzan un producto estrella. En 2021 sacaron el turrón de castaña del Bierzo y almendra y ganaron el premio a la Innovación.

«De ahí surgió el hacerlo, que no lo tuviera nadie, de esas cosas que piensas ser los pioneros en algo con lo nuestro», remarca la responsable de la Rosquilla Berciana, que valora la excelente respuesta que ha tenido el producto. «Fue un éxito y sigue siéndolo, lo sacamos con cestas y con pedidos a toda España».

Natural cien por cien, sin conservantes ni colorantes y con una elaboración hecha «totalmente a mano» en un obrador en el que lo único mecánico es una máquina de moler. Lleva media hora hacer diez pastillas de turrón, cuya elaboración arranca en el mes de octubre «porque sino sería imposible dar hecho». Un tiempo más que necesario para sacar al mercado en Navidad alrededor de 800 tabletas de turrón.

Ampliar Preparación de la masa de las rosquillas bercianas de castañas. Elbierzonoticias

El polvorón más berciano

Después del turrón en la Rosquilla Berciana se animaron a seguir explorando el camino artesanal de los dulces navideños y sacaron al mercado el polvorón berciano también de castañas recogidas en los sotos de la comarca con el que se fusiona la almendra.

«Hicimos una receta que a nosotras nos encanta porque no nos gusta el polvorón que se te apelmaza en la boca y no te deja decir nada, ni Zaragoza ni Pamplona, pues con este puedes decir de todo porque es agalletado, mucho más suave, mejor al paladar y a la gente le gusta mucho más», relata Anabel Bodelón. «Se llama polvorón de castaña porque lleva los ingredientes pero no es un polvorón al uso y cuando los prueban les encanta», insiste.

Con él recibieron en 2022 el premio al producto Innovador también en Biocastanea donde en la edición de 2024 pusieron de largo la torta de castaña con almendra de medio kilo que se hace al horno. Una elaboración que volvió a coronar a la Rosquilla Berciana con el premio a la Innovación «porque siempre intentamos hacer un producto fuera de lo normal, siempre con castaña del Bierzo».

Anabel asegura que la gente cada vez es más receptiva a celebrar la Navidad con productos artesanos, algo que «nos alegra un montón porque cada vez tiran más por lo del Bierzo y por lo artesano, lo valoran más». Reconoce que hasta llegar aquí «nos costó muchísimo, porque tú puedes comprar por una miseria un kilo de polvorones, lo nuestro no vale una miseria, y eso que no cobramos la mano de obra, pero la gente es mucho más receptiva a comprar este tipo de productos porque prefieren comprar menos aunque gasten un poco más y que sea de calidad y de aquí y eso nos alegra un montón y que estemos todos apostando, remando juntos», remarca. «Cada vez somos más, nos llaman desde Madrid y Barcelona, no sabes las cestas que mandamos...», subraya.

Ampliar Dulces navideños elaborados en San Andrés de Montejos. Elbierzonoticias

También los turistas que llegan a la comarca quieren conocer las delicias navideñas artesanas que elaboran y que se pueden encontrar en diferentes puntos de venta. «Vienen y nos llaman para que les enviemos porque ven la calidad y eso no lo encuentras en cualquier lado, la calidad del producto y la castaña que no se ve en cualquier lado, si nosotros no apostamos por la castaña del Bierzo quién va a apostar», señala Anabel. Una calidad que invita a «sacarle todo lo que podamos» teniendo como ejemplo el éxito de elaborados como el marrón glacé, el dulce de castañas glaseadas más apreciado del mundo, en países como Italia o Francia.

Mazapán, artesano y berciano

Este año «a última hora» se pusieron manos a la obra para elaborar el mazapán artesano y también berciano de castaña con almendra. «No nos dio tiempo a sacarlo antes por la cantidad de trabajo que tenemos en el obrador», reconoce la gerente de la Rosquilla Berciana.

Aparte de la almendra y el azúcar, poco, lleva la castaña asada y triturada. «Son bocados que ni te imaginas», destacan desde su obrador. Unas delicias que tuvieron la oportunidad de degustar los asistentes a la feria celebrada el fin de semana del puente de diciembre en Cadafresnas y que llevarán a la próxima edición de Biocastanea.

«Estamos muy felices y encantados», señalan. También con la posibilidad de mostrar cómo realizan las elaboraciones en su obrador de San Andrés de Montejos, abierto al publico, eso sí, con cita previa para chuparse los dedos.