Un viaje por la gastronomía mundial sin salir de Ponferrada

Ponferrada se ha convertido, casi sin hacer ruido, en un pequeño mapa culinario en el que es posible viajar de país en país sin abandonar sus calles. La capital del Bierzo ha visto crecer en los últimos años su diversa oferta gastronómica , donde conviven sabores exóticos y propuestas que conviven con lo tradicional a través de otras culturas. La ciudad invita a descubrir un mundo entero a través de sus mesas.

Más allá del botillo, la cecina o los vinos del Bierzo, la ciudad reúne restaurantes que cuentan historias. Cada establecimiento se especializa en su gastronomía, adaptándose al paladar local o manteniendo la autenticidad y la esencia de sus recetas originales. Esta diversidad permite que cualquier visitante pueda recorrer distintos países a través de sus sabores, sin salir de Ponferrada.

Sabores nipones

Ponferrada ofrece opciones tanto para disfrutar de sushi a la carta como en buffet libre. 'Sibuya Urban Sushi Bar', en la Plaza Tierno Galván, destaca por sus rolls creativos, nigiris y platos fusión en un ambiente moderno, mientras que 'Samo Sushi', en el centro comercial El Rosal, ofrece un «all you can eat» con sushi, tempuras y otros clásicos japoneses, perfecto para probar de todo tipo de plantos y zambullirte en la gastronomía japonesa.

Tradición oriental

En pleno centro de Ponferrada, en la calle Camino de Santiago, el 'Restaurante Chino Nuevo Siglo' ofrece la auténtica cocina china con platos clásicos como rollitos, arroz tres delicias y pato laqueado. Su ambiente familiar y su carta variada lo convierten en una opción confiable para quienes buscan sabores tradicionales del país asiático sin salir de la ciudad.

Rumbo a la Toscana

En la Avenida Compostilla, 'La Mafia se sienta a la mesa'' ofrece una experiencia de cocina italiana contemporánea con variedad de pastas, pizzas gourmet y risottos elaborados para escenificar y proponer la gastronomía del país en forma de bota. Su ambiente acogedor y la cuidada presentación de los platos hacen de este restaurante una parada imprescindible para los amantes de la gastronomía en Ponferrada.

A ritmo de tacos y burritos

En la Plaza del Ayuntamiento, corazón del casco histórico de Ponferrada, se encuentra 'El King Kong', que ofrece platos típicos mexicanos como tacos, burritos y nachos en un entorno informal. Otra alternativa es 'La Muda Gourmet', ubicada en el interior del Mercado de Abastos, en la planta superior, que también ofrece cocina mexicana con un enfoque más creativo. Ambos locales aportan variedad a la oferta internacional y permiten cruzar al otro lado del charco con platos típicos del país de los mariachis.

Aromas y especias de la India

Ponferrada cuenta con varias opciones para disfrutar de la cocina india. En la Calle San Juan Apóstol, el 'Royal Tandoori Indian Restaurant' ofrece currys, pollo tikka masala y pan naan recién hecho, platos típicos tradicionales del país de las vacas sagradas. Otra alternativa es 'Namasté, Comida India', ubicada en el Mercado de Abastos. Ambos locales amplían la diversidad gastronómica sin salir de la capital berciana.

Delicias del sudeste asiático

En la Plaza de Fernando Miranda, una de las plazas más animadas del centro de la ciudad, 'Pandora Thai' propone un recorrido por la cocina tailandesa con platos como pad thai, curry verde y rollitos de verano. Sus sabores especiados aportan un toque exótico al panorama gastronómico loca.

Del ceviche a la causa

En el barrio de La Rosaleda se ubica 'Qori – Restaurante Bar Peruano', local que acerca la riqueza de la gastronomía peruana con platos tradicionales del país como el ceviche o la causa. El restaurante combina ingredientes y técnicas típicas, ofreciendo a los comensales un billete para viajar directamente al país sudamericano y envolverse en sus sabores exóticos.

Un festín de kebabs

En Ponferrada, la cocina turca se abre paso con una oferta sorprendentemente variada de kebabs y platos típicos. Desde 'King Doner Kebab', en la Plaza del Ayuntamiento, hasta 'Turco Kebab, en la Avenida de España, los comensales pueden disfrutar de döner, dürums, falafel y otras especialidades rápidas y llenas de sabor. Esta diversidad permite recorrer distintos estilos de kebab y platos turcos sin salir de la ciudad, convirtiendo a Ponferrada en un pequeño punto de encuentro de la gastronomía de Turquía.

Con este recorrido por diferentes países, Ponferrada demuestra que no hace falta salir de la cudad para emprender un viaje gastronómico alrededor del mundo.