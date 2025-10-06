El restaurante calcinado en Las Médulas reabre en Carucedo: «Somos los mismos, con las mismas ganas» Javi y Marga lo perdieron todo en Las Médulas el 10 de agosto, salvo el cartel del restaurante. Apenas siete semanas después, 'O Camiño Real' vuelve a abrir en Carucedo con la misma cocina y la ilusión intacta

Álvaro Pérez Carucedo Lunes, 6 de octubre 2025, 09:17

La cafetera en marcha, un plato de palmeritas en la barra, Marga con el delantal y Javi hijo sirviendo un café. En la puerta, su padre, Javier Voces, descarga lo poco que pudo salvar del fuego: cuatro sillas y unas mesas. La escena, sencilla pero cargada de sentido, marca el inicio de una segunda etapa. 'O Camiño Real', el restaurante familiar que el incendio de Yeres redujo a cenizas en Las Médulas, vuelve a abrir, pero esta vez en Carucedo, en el local que durante años fue 'El Castro'.

El contraste es inevitable. El domingo 10 de agosto, alrededor de las 16:00 horas, las llamas se llevaron por delante el negocio de toda una vida. Javi, Marga y su hijo menor tuvieron que salir corriendo mientras el humo ya entraba en el local. En cuestión de minutos, casa y restaurante quedaron calcinados. Solo sobrevivió el cartel, que hoy vuelve a presidir un nuevo local como símbolo de resistencia.

La decisión de seguir adelante

«Esta fue mi idea casi desde el segundo o tercer día, ya puse un cartel arriba que nos hemos trasladado aquí, lo que era antiguamente 'El Castro', aquí en Carucedo», explica Javi. El 29 de septiembre, esa idea se convirtió en realidad. «Lo tenemos aquí, estamos abiertos desde el lunes y con la misma potencia y las mismas ganas que teníamos allí. Somos los mismos, más o menos la misma cocina, y ahora toca esperar y poco a poco ir haciendo algo».

Javi padre e hijo junto a Marga en el interior del resturante 'O Camiño Real', en Carucedo. Álvaro Pérez

El nuevo espacio mantiene la esencia familiar. «Más o menos lo que me quedó son cuatro sillas y unas mesas», comenta, que ahora forman parte de un jardín de una pequeña terraza interior. La reapertura todavía no se ha dado a conocer en gran medida, pero Javi confía en la fuerza del boca a boca. «Todavía no hemos publicado mucho, yo ya te dije que puse un cartel arriba en Médulas, de momento está tranquilito», señala. Al mismo tiempo agradece el apoyo recibido de la gente de la comarca y, en especial, de la zona de Carucedo.

La misma cocina y un rincón para la música

El objetivo de la familia es mantener la misma dinámica gastronómica que en Las Médulas. «Me basaré en hacer un menú más o menos con nuestras especialidades que tenemos», explica. Su idea es seguir con un menú entre semana y carta los fines de semana. «Un poco la dinámica que hacíamos», resume, insistiendo en que tanto él como Marga defienden «la misma esencia» que les dio identidad durante años.

A esa esencia también se suma la música, uno de los pilares del proyecto original. Javi hijo, batería del grupo 'Mala Komunikación', ha conseguido recuperar parte de lo perdido gracias a una batería que le han regalado. Es más pequeña que la que tenía en Las Médulas, pero suficiente para volver a tener su rincón en la parte de arriba del nuevo local.

Ampliar Javi Voces (hijo) junto a su nueva batería en la parte de arriba del restaurante 'O Camiño Real', en Carucedo. Álvaro Pérez

Su madre, Marga, cuenta que al principio el joven estaba muy inquieto, tenía ansiedad por volver a tocar, una necesidad de evadirse en su música entre los platillos. Javi hijo intentaba combatir esta sensación realizando distintos ritmos en la mesa, según relata Marga. Ahora, con la nueva batería, puede volver a expresarse y mantener viva la pasión que siempre caracterizó al restaurante. Y quién sabe, quizá algún día vuelva a haber conciertos en 'O Camiño Real'.

«Hay mucho bulo sobre que El Bierzo está muerto»

El discurso de Javi no se limita a la reapertura, también quiere reivindicar su tierra. «El Bierzo no está muerto, hay mucho bulo sobre que El Bierzo está muerto y yo acabo de llegar ahora mismo de Médulas y había algún autocar, coches, alguna caravana, pienso que no hay que dejar de venir a Las Médulas, a pesar de que esté arrasado, hay cosas todavía verdes y hay muchas zonas que se pueden visitar tranquilamente».

Recuerda que la zona ofrece múltiples atractivos más allá de las espacios afectados por el fuego. «Aquí en esta zona tenemos el lago de Carucedo, un sitio espectacular, los Zufreiros del Frade y Las Médulas siguen estando, hay zonas que todavía se pueden visitar». Por eso pide que «la gente no deje de venir, hay que ir dejando algo a la gente afectada de la zona, el turismo que no decaiga, que la gente suba».

El camino hasta conseguir reabrir las puertas de su restaurante no ha sido fácil, «la sonrisa me ha cambiado un poco, estaba bastante bajo de moral, pero gracias a Dios ahora ya bien, yo soy un tío muy echado para adelante», asegura. «Sé que no es la época de abrir un negocio, estamos en octubre, pero hay que seguir viviendo. Yo creo que la gente nos conoce, y que acudirá y no habrá ningún problema».

En Carucedo, las luces ya están encendidas, la cafetera funciona y el cartel intacto de 'O Camiño Real' vuelve a ocupar su lugar. De aquel 10 de agosto en que tuvieron que salir corriendo entre humo y fuego a este 29 de septiembre, apenas han pasado siete semanas. Un tiempo corto para el olvido, pero suficiente para demostrar que de las cenizas también puede nacer una nueva oportunidad.