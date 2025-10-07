Carmen Ramos Ponferrada Martes, 7 de octubre 2025, 14:45 | Actualizado 14:51h. Comenta Compartir

Kentucky Fried Chicken (KFC) desembarca en Ponferrada. La cadena estadounidense de restaurantes de comida rápida especializada en pollo frito abrirá un establecimiento en la capital berciana.

La apertura en la ciudad, que forma parte de la expansión de la cadena por España, se ha dado a conocer a través de un anuncio que recoge el portal de empleo InfoJobs a través del que busca personal para cubrir cuatro puestos vacantes de encargado de turno.

«Para nuestra próxima apertura en Ponferrada, buscamos Encargados/as de Turno para formar el equipo gerencial de un nuevo restaurante», destacan en la oferta. A través de ella buscan «personas con iniciativa, pasión por las personas y ganas de liderar en un entono dinámico, retador y lleno de oportunidades».

Los aspirantes deberán tener estudios mínimos de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y al menos un año de experiencia en un puesto similar. Tendrán a su cargo un equipo de entre 11 y 20 personas, con turnos rotatorios de mañana, tarde y noche y salario según convenio.

La apertura de KFC se une a otras firmas conocidas que ha elegido a Ponferrada en sus planes de expansión por España. Este es el caso de Primark, la cadena irlandesa de moda y complementos, que abrirá su primera tienda en la capital berciana, concretamente en el centro comercial El Rosal, según confirmó el portal Retailer Spain.

