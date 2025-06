Nathalie Orgaz, una asturiana que lo dejó todo para abrir el único restaurante de Burbia

Esther Jiménez Ponferrada Lunes, 23 de junio 2025, 08:17 Comenta Compartir

Nathalie Orgaz nació en Asturias pero tiene raíces bercianas. Su padre es natural de Burbia, en el municipio de Vega de Espinareda, y cuando era pequeña siempre que el trabajo de sus padres lo permitía venían al pueblo. «Tengo muchos recuerdos de pequeña y es algo que siempre tienes ahí. Siempre me gustó mucho Burbia», asegura.

Con su vida en Gijón, decidió hace algo más de cuatro años, «por diferentes circunstancias», dar un giro completo y dejar su Asturias natal para instalarse en Burbia. Pero ya no solo para hacer de este pueblo su hogar, sino también para emprender y dar un servicio que hasta ahora esta localidad berciana no tenía, un restaurante.

Y aunque nunca se dedicó a la gastronomía, siempre «me gustó la cocina» e incluso llegó a hacer algún curso pero «porque me gustaba». Además, en sus diferentes visitas al pueblo de su padre vio también una necesidad porque «no había nada para comer, para picar o para dar servicio a la gente». Todo ello un poco con la mirada puesta en el pasado cuando la gente más mayor «comía lo que pillaban, lo que estaban acostumbrados y al final tenían que marchar con los hijos porque sino no comían una dieta equilibrada», señala.

Ahora en Burbia hay pocos habitantes y poca gente mayor «pero es un servicio que ofrecer, así que un día me lancé, en vez de quedarme en Gijón y abrir algo allí o hacer algo allí, dije ¿por qué no?, y después de pensarlo mucho tiempo para aquí que me vine».

Pero el camino para llegar hasta conseguir abrir La cocina D'Orgaz, el restaurante que lleva el el nombre de su madre (Domi Orgaz) en el pueblo de su padre, «ha sido una odisea», reconoce Nathalie, un periplo de más de 4 años en los que le han puesto muchos impedimentos, a excepción del Ayuntamiento de Vega de Espinareda, al que está muy agradecido «porque me lo facilitaron mucho». «Eso de que te facilitan las cosas a los que se van a los pueblos no es así», lamenta. Empezando por el papeleo, «que tienes que llevar a Villafranca, León y Valladolid», siguiendo por unos impuestos «que son los mismos que en cualquier ciudad» o finalizando por todos los costes asociados a tener que llevar todas las mercancías necesarias a una localidad bastante alejada. «Los costes son mayores, en portes, en bajar a comprar a Ponferrada o León, otros no suben hasta aquí porque queda muy a desmano», incide esta emprendedora.

Aún así, Nathalie Orgaz está encantada de estar en Burbia, «es un pueblo precioso, un sitio maravilloso», en el que «se están intentando hacer muchas cosas» y confía que la apertura de su restaurante sea un aliciente para que otros emprendedores se asienten en esta pequeña localidad berciana y vean que «hay vida en los pueblos».

Estilo ecléctico y cocina asturiana

Su restaurante está asentado en lo que eran unos antiguos pajares y en unas huertas, en los que tuvo que hacer todo de nuevo para dejar el edificio a su gusto y cumplir con toda la normativa, subirlo para dar las medidas de altura, entre otras cosas. Con una fachada de piedra, el interior podría presentar un estilo rústico, «es lo que podría esperarse la gente», reconoce, pero por el contrario, «es un poco ecléctico, no quería algo que pasara de moda rápidamente, así que tiene un poco de todos los estilos».

En cuanto a la comida que va a ofrecer en La cocina D'Orgaz, que se inaugura el 4 de julio, Nathalie Orgaz lo tiene claro, mayoritariamente asturiana pero también con platos internacionales. «Va a haber una carta atemporal pero fuera de carta también habrá otras cosas que según el tiempo que venga lo puedes ofrecer», concluye.