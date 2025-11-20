El vestido viral de la berciana Silvia Fernández conquista fiestas y cumpleaños La empresaria y creadora de contenido, Amelia Bono, dio una lección de estilo en la 16 edición de los Premios Mujer Hoy 2025 con un diseño de la firma berciana

Carmen Ramos Ponferrada Jueves, 20 de noviembre 2025, 17:43

La empresaria y creadora de contenido, Amelia Bono, ha dado una lección de estilo con un claro acento berciano en la 16 edición de los Premios Mujer Hoy 2025, que se celebró en la noche de este miércoles, 19 de noviembre, en Madrid.

La celebritie apostó por un diseño de la firma Silvia Fernández Atelier de Ponferrada, que se ha convertido en toda un referencia en moda nupcial y vestidos de fiesta. Lo eligió en blanco, un color que, según ella misma reconoció, no suele utilizar.

«Anoche en los premios Mujer Hoy. Os dejo algunos momentos de anoche. No suelo ir de blanco nunca…. Os gusta?», escribió en su cuenta de Instagram, lo que le valió todo tipo de piropos. «Muy guapa!!», «bella como siempre. Felicidades», «impresionante» o «qué espectacular, Dios Mío» fueron algunos de los halagos que recibió en su publicación en redes sociales.

El diseño, creado para la colección cápsula Madrid con motivo de la apertura de la tienda de Claudio Coello, convirtió a Amelia Bono en una de las invitadas más elegantes. Se compone de un bustier en crepé con escote palabra de honor, fajín drapeado y una falta tubo adornada con pedrería artesanal y rematada con plumas. La empresaria completó la indumentaria con una estola de pelo en blanco y netro, pendientes largos brillantes y sandalias negras.

Diseño viral

Se trata de un diseño viral que ha conquistado en fiestas y cumpleaños, como en el caso del de la influencer, Marta Díaz, que también se decantó por el mismo diseño de Silvia Fernández para lucirlo en el día en que soplaba las velas de su 25 cumpleaños.

Sin duda, «una elección que es puro brillo, elegancia y personalidad», según destacó la diseñadora berciana.

