La berciana que se lanza a la conquista de la Milla de Oro de Madrid

Carmen Ramos Ponferrada Sábado, 6 de septiembre 2025, 09:24

El Bierzo desembarca en la Milla de Oro de Madrid. Lo hará de la mano de la diseñadora ponferradina Silvia Fernández que abrirá a primeros de octubre su segunda tienda en la capital de España, dando «un gran paso», señala.

Será en el número 16 de la calle Claudio Coello, en pleno barrio de Salamanca, donde la berciana desplegará todo su potencial como marca codeándose con algunos de los establecimientos más lujosos y exclusivos de la ciudad del mundo de la moda, la joyería o la alta gastronomía, con firmas como Gucci, Louis Vuitton, Prada, Chanel o Hermès, entre otras.

La inauguración del nuevo establecimiento de la diseñadora berciana tendrá lugar a finales de octubre. Una cita importante que reunirá a algunas de las figuras más destacadas del panorama nacional e internacional que han lucido sus diseños en las pasarelas más reelevantes del mundo del cine o de la moda y que han puesto de relieve el buen hacer de su atelier de vestidos de novia y fiesta en la capital berciana.

Carmen Lomana, Lalachús, Alexandra Pereira, Ingrid Asensio, Vania Millán, Noelia López o Cristina Pampín, entre otras, estarán invitadas a la gran fiesta que servirá para poner de largo el nuevo establecimiento de Silvia Fernández. «Vamos a intentar congregar ese día a todas las mujeres famosas que hemos vestido, dado que ellas han sido muy importantes para el crecimiento de nuestra marca», explica la diseñadora berciana, consciente de que «gracias a ellas es también todo lo que estamos consiguiendo como marca».

«Es una necesidad»

En marzo de 2022 Silvia Fernández abrió en Madrid su cuarta tienda fuera de Ponferrada (Almirante, 9) y en este caso (y ya van 15) han elegido el barrio de Salamanca «porque al final internacionalmente es como digamos un cónclave neurálgico del mundo de la moda porque todos los internacionales tiran para allí», asevera.

La diseñadora berciana reconoce que este movimiento en Madrid hacia el barrio de Salamanca en una de las zonas comerciales más exclusivas y famosas de la ciudad les ofrece «un marco incomparable a nivel internacional», en un paso que se ha decidido a dar porque «nuestro punto de venta de Almirante, que seguirá abierto, ya no puede asumir por sí solo el volumen que tenemos en Madrid». «Se nos ha quedado pequeña en tres años y es absolutamente una necesidad de poder dar el servicio que nosotros queremos como marca porque ha tocado techo Almirante, 9, es increíble lo que hemos vivido este años», apunta.

Mano de obra del Bierzo

Las obras de la segunda tienda de Silvia Fernández en la capital de España se han iniciado esta misma semana y llevan también sello berciano porque la ejecución de los trabajos se hace con mano de obra procedente de la comarca en una decisión más de seguir haciendo Bierzo.

Desde carpinteros y albañiles hasta la interiorista, todos profesionales de la comarca, darán lustre al nuevo establecimiento. Una norma de la casa que se extiende también a todas las tiendas que abrirá nuevas la firma entre ellas, Jaén y en Valladolid, que abrirán en septiembre y Valencia y Madrid en octubre. «Al final para nosotros es una inversión y preferimos que quede lógicamente en profesionales bercianos, esa siempre ha sido nuestra máxima».

Quince tiendas en España

Con estas cuatro nuevas aperturas, entre ellas la de la Milla de Oro de Madrid, la firma berciana contará con 15 establecimientos en España lo que permite consolidar el proyecto de la diseñadora que se puso en marcha en septiembre de 2018 y que mira alto para seguir creciendo.

«Es un paso muy importante para nosotros, y estamos muy agradecidos a la ciudad de Madrid por la acogida que hemos tenido como marca, que después de tres años allí tengamos que aumentar nuestra infraestructura para poder dar un servicio acorde a nuestros valores como marca», concluye.

