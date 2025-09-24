leonoticias - Noticias de León y provincia

La periodista y presentadora Arancha Morales junto a su pareja, Jorge Marron, con el diseño de Silvia Fernández que lució en la boda de unas amigas. @aranmorales

Un «vestidazo» berciano «de locos» para la pareja de Marron (El Hormiguero) en una boda

La presentadora del informativo matinal de Telecinco, Arancha Morales, ha lucido una creación exclusiva de Silvia Fernández en el enlace de unas amigas

Carmen Ramos

Carmen Ramos

Ponferrada

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 08:09

Actrices e influencers se rinden a sus diseños exclusivos. Un trabajo artesanal, que combina lujo y tradición, delicado y cuidado con especial mimo que se deja sentir en cada una de sus prendas. Toda una pasión por el buen hacer que cada día conquista a más nombres y figuras destacadas del panorama nacional de los más diferentes ámbitos.

Si Lalachús encandiló con el espectacular vestido para dar las campanadas junto a Broncano desde un balcón de la Puerta del Sol para recibir al 2025, otra presentadora, también de televisión, ha deslumbrado con un diseño 'made in Bierzo'.

La periodista Arancha Morales (@aranmorales), presentadora del informativo matinal de Telecinco de lunes a viernes y pareja de uno de los colaboradores míticos de 'El Hormiguero', encargado de los experimentos de ciencia, Jorge Marron, ha deslumbrado en la boda de unas amigas celebrada en Segovia con un diseño confeccionado en el atelier de Silvia Fernández.

Se trata de una creación exclusiva en color rojo «porque por su imagen era un color que le favorecía mucho», explica la berciana, compuesta por un bustier con un escote asimétrico con manga y una falda con movimiento que se completaba con una capa multiposición, con un modo pluma en el hombro y otra en el puño «que a ella le gustaba muchísimo».

La diseñadora berciana se ha mostrado encantada del diseño realizado para la presentadora, una persona a la que «es fácil admirar». «Nos ha encantado crear este diseño para Arancha, pero sobre todo conocerla @aranmorales una mujer maravillosa, generosa y llena de luz», señala en un mensaje en su cuenta de Intagram. «Y gracias a ello tenemos algo muy especial entre manos para ella...», avanza, sin desvelar más detalles.

Arancha Morales, por su parte, ha destacado la especial celebración vivida y en el largo capítulo de agradecimientos da unas «gracias muy especiales» a Silvia Fernández Atelier «por este vestidazo «de locos» como no paraba de repetir mi querido @javier ppeca», resaltó.

