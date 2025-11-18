leonoticias - Noticias de León y provincia

Imagen del campus de la ULE en Ponferrada.

Ponferrada acogerá ls primeras Jornadas Nacionales de campus periféricos

El encuentro analizará los retos y necesidades de estos campus y buscará nuevas vías de colaboración

Elbierzonoticias

Ponferrada

Ponferrada

Martes, 18 de noviembre 2025, 13:30

Una veintena de vicerrectores y representantes de diferentes campus universitarios periféricos participarán los días 25 y 26 de noviembre, en Ponferrada, en las primeras Jornadas Nacionales de Campus Periféricos en las que se analizarán los problemas y necesidades de estos espacios y se generarán alianzas.

Habrá participación de campus periféricos de Castilla y León, las Islas Baleares, Asturias, Tenerife, Alicante o Ceuta y Melilla y se abordará el papel transformador de estas instituciones, su modelo organizativo y los retos a encarar en el futuro, según informa la agencia Ical.

Se trata de campus imprescindibles en el sistema universitario público, que pretende democratizar el acceso a la educación superior y fomentar el desarrollo económico y social de todo el territorio, por lo que son fundamentales en la distribución equitativa de recursos y oportunidades.

La Universidad de León pretende que estas jornadas abran vías de colaboración para un desarrollo universitario global que tenga en cuenta las sinergias entre el campus principal y el campus periférico, pero también entre la universidad, la empresa y la sociedad.

«Estas jornadas responden a uno de los compromisos que el equipo rectoral llevaba en su programa», explica la vicerrectora del Campus del Bierzo, Pilar Marqués. «La Universidad de León abandera una vez más acciones de peso para nuestro territorio para desarrollar una estrategia para empoderar los campus periféricos impulsando una red para que tengan presencia en distintos órganos de gobierno», finaliza.

