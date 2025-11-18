El PSOE acusa al gobierno de rectificaciones constantes tras convertir la reforma del Mercado de Abastos en un parking

Elbierzonoticias Ponferrada Martes, 18 de noviembre 2025, 13:19 Comenta Compartir

El PSOE de Ponferrada denunció hoy los continuos «vaivenes, rectificaciones y bandazos» del equipo de gobierno de PP y Coalición por el Bierzo, CxB, con los anuncios de «proyectos, memorias, anteproyectos y grandes ideas», con elevados presupuestos, que finalmente siempre »se quedan en nada«.

El último ejemplo que ponen los socialistas es la reforma del Mercado de Abastos, «proyecto estrella» de CxB en su programa electoral, exigencia dentro del pacto de gobierno con el PP, para el cual ya había «un compromiso de la Junta de Castilla y León» de un millón de euros, de los nueve millones previstos y constantemente anunciado «incluso en reportajes oficiales realizados y pagados» y que ahora se queda en un párking subterráneo de 82 plazas, según las últimas declaraciones del concejal de Comercio, David Pacios.

«Ese 'megaproyecto' generó preocupación y molestias entre los actuales propietarios de los puestos, que tuvieron que solicitar una reunión con el responsable del área para que les informara del mismo, que mostraron su preocupación de manera pública porque parecía que el equipo de gobierno iba a realizar la reforma por encima de ellos sin acuerdo, sin información sin un plan 'B' que les permitiera seguir abiertos», recuerda el PSOE, según informa la agencia Ical.

«Después de anuncios, entrevistas, vídeos, anteproyectos, memorias y titulares, el resultado final es sorprendente el gobierno anuncia ahora únicamente la construcción de un aparcamiento subterráneo. Un proyecto que, de ejecutarse, esperamos que no suponga invertir dinero público para terminar en una concesión privada, repitiendo el modelo que se ha demostrado que no ha funcionado de la Plaza del Ayuntamiento», advierte el PSOE.

Por último los socialistas aseguran que el supuesto millón de euros comprometido «no aparece en ningún documento oficial» y lamenta que el gobierno municipal perdiese una subvención europea, ya concedida, de más de 120.000 euros, destinada a la mejora del suelo del Mercado de Abastos.

«Este giro radical no es un hecho aislado: es un patrón. El mismo patrón que ha afectado al soterramiento de la avenida del Castillo, otro 'gran proyecto estrella' repetido hasta la saciedad por Coalición por El Bierzo en campaña y reflotado en el pacto de gobierno, pero que solo ha servido para dar preocupaciones y malestar a los vecinos y vecinas y para derrochar el dinero de los proyectos y las memorias que se realizaron», finaliza.