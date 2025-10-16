El Mirador de Orellán revive tras el fuego: «Las visitas se están recuperando» El alcalde de Borrenes destaca la afluencia de turistas que registró uno de los enclaves más destacados de Las Médulas durante el puente del Pilar

Estado en el que quedó el emblemático Mirador de Orellán de Las Médulas como consecuencia del voraz incendio de Yeres.

El Mirador de Orellán revive tras el fuego. El devastador incendio de Yeres que dejó una huella de 3.000 hectáreas calcinadas en la zona y que provocó graves daños en este espacio tan emblemático no ha conseguido aplacar el interés de los visitantes por disfrutar del Patrimonio de la Humanidad berciano de Las Médulas.

«Las visitas se están recuperando», destacó el alcalde de Borrenes, Eduardo Prada, a raíz del volumen de turistas que recibió el paraje durante el puente del Pilar, en el segundo fin de semana en el que el Mirador ha permanecido abierto a las visitas tras las obras urgentes de rehabilitación acometidas y que se prevé que estén totalmente finalizadas a mediados del mes de noviembre.

«Hay un trocito habilitado para las visitas y la gente está viniendo, este fin de semana se notó más afluencia de visitantes», indicó Prada. Una situación que da cierta esperanza tanto a los pueblos como a los negocios de la zona que fían sus ingresos al movimiento que genera las minas de oro romanas.

«El que lleguen visitantes influye en toda la zona», apuntó el regidor, todo ello a pesar de que está «un poco todo cogido con pinzas casi porque hay un trocito del mirador que se puede visitar, el Mirador está en obras, en el acceso están trabajando en las biondas de seguridad, está un poco todo así complicado».

Para el alcalde lo importante es «que se se siga reactivando la visita al turista y también que los negocios empiezan a funcionar de alguna manera». Una situación a la que contribuye la excelente climatología con temperaturas casi primaverales en los últimos días. «El tiempo está bueno lo que es una circunstancia a tener muy en cuenta».

Eduardo Prada confía en que «siga viniendo la gente para que no se olvide». En este sentido insiste en que «Las Médulas siguen ahí, se está trabajando entiendo yo bastante deprisa, el mirador se prevé que esté al cien por cien recuperado sobre el 15 de noviembre y nosotros ahora nos pondremos en marcha gracias a la subgvención de la Junta al Ayuntamiento para reconstruir el acceso, el aparcamineto y todas las infraestructuras que fueron dañadas por el incendio».

Aparcamiento de pago

En cuanto al aparcamiento de pago en el Mirador de Orellán que había implantado el Ayuntamiento de momento está parado «porque aquella zona todavía está algo quemada», apunta Prada, consciente, además, de que «hasta que no se recupere la galería, el aparcamiento y se mejore el acceso no se puede poner todo lo que teníamos en marcha».

Un servicio para cuya recuperación «no hay fecha todavía» y que tampoco ven oportuno. «Por supuesto que no según están las cosas, de lo que se trata es de organizar el tráfico, la subida de autobuses y autocaravanas y no es ahora el momento, no hay mucho que organizar ahora», insiste el primer edil.

El objetivo primero pasa por «recuperar la galería, el aparcamiento y el acceso y cuando esté todo y se pueda poner a funcionar volvemos a organizar todo eso, la entrada a la galería, el aparcamiento y el acceso, pero hasta ese momento nada».