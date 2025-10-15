leonoticias - Noticias de León y provincia

Los bomberos durante la retirada del nido de avispas velutinas en el centro de Ponferrada.

Los bomberos retiran un nido de avispas velutinas en el centro de Ponferrada

Se encontraba en un edificio situado en las inmediaciones del colegio de Educación Infantil y Primaria Navaliegos

Carmen Ramos

Carmen Ramos

Ponferrada

Miércoles, 15 de octubre 2025, 19:10

Los bomberos de Ponferrada tuvieron que intervenir este miércoles 15 de octubre para retirar un nido de avispas velutinas en el centro de la ciudad.

La actuación de los miembros del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) tuvo lugar pasadas las 18:00 horas en la avenida del Castillo, en dirección a la glorieta Luis del Olmo.

El nido se encontraba ubicado en el edificio situado en el número 175 de la céntrica calle, en las inmediaciones del colegio de Educación Infantil y Primaria Navaliegos.

La Junta resucita el Parque Agrolimentario del Bierzo con dos millones en los presupuestos

'Aspronautas' despega desde El Bierzo hasta Ámsterdam: «Ha sido de estos proyectos que dan algo impagable»

OncoBierzo lleva la voz de la comarca al Parlamento Europeo para exigir una sanidad digna

Los bomberos se desplazaron al lugar en un camión autoescala y procedieron a su retirada ataviados con un Equipo de Protección Individual (EPI) especial para hacer frente a este tipo de casos.

