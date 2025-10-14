La ULE crea un grupo de trabajo multidisciplinar para la Gestión Integral de Incendios Forestales Reivindica el papel «clave» de la ciencia y la investigación multidisciplinar en el Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática

La catedrática del área de Ecología de la Universidad de León, Leonor Calvo, defendió el papel «clave» de la ciencia en la lucha contra el cambio climático y destacó la importancia de «poner la investigación al servicio de las personas que tienen que tomar decisiones de planificación y de gestión». En este sentido, destacó la puesta en marcha del nuevo grupo de trabajo multidisciplinar para la Gestión Integral de Incendios Forestales creado en el seno de la institución universitaria leonesa y que aúna a profesionales de áreas como ecología, zoología, veterinaria, agricultura o sociología.

Así lo defendió en la mesa de diálogo titulada 'Un modelo de gestión forestal adaptado a las realidades sociales' dentro de la Convención por un Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática que reúne en Ponferrada a representantes institucionales, empresas, entidades sociales, sindicatos, expertos y jóvenes impulsado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. En su intervención, la catedrática puso de relieve la necesidad de fortalecer la cooperación entre la comunidad científica, los responsables de la gestión política y la sociedad, «especialmente en territorios afectados por grandes incendios y procesos de degradación ambiental».

Tras los graves incendios de este verano, Calvo valoró el interés que los responsables de la gestión están mostrando por los conocimientos y herramientas que se generan en el seno de la Universidad de León. «Afortunadamente, después de muchos años, nos están preguntando, algo que es un paso importante», añadió, al tiempo que recordó que, tras la quema de más de 100.000 hectáreas en la provincia, es necesario que «se tomen decisiones ya», mientras que «no se puede hacer restauración dentro de un año, cuando no haya ya suelo en parte de los sistemas que se han quemado».

«Los sistemas rurales no están protegidos»

En su exposición, la catedrática de Ecología de la ULE hizo hincapié en que «los sistemas rurales no están protegidos y no tienen planes de autoprotección», algo que consideró «necesario corregir en el presente y en el futuro». No obstante, puntualizo que «hay muchos espacios y especies protegidos», de forma que «el 30 por ciento de los incendios de este año corresponden a espacios con algún tipo de protección.

Además, incidió en que en los incendios de este verano «solo un 15 por ciento del territorio se ha quemado una vez, mientras que hay zonas que se han quemado ocho veces», en las que resulta «especialmente importante la restauración y la recuperación», al tratarse de «áreas muy sensibles por una posible pérdida de suelo asociado a la cantidad de incendios que han sufrido».