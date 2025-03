El Bierzo y La Cabrera, a la cabeza de los incendios: «En zonas de montaña quemar es casi una cultura»

Carmen Ramos Ponferrada Martes, 4 de marzo 2025, 08:09 Comenta Compartir

El Bierzo y La Cabrera están en el centro de la diana del mapa de riesgo de incendios en la provincia León. Ponferrada, Encinedo y Benuza se sitúan a la cabeza con 2.600 fuegos intencionados en la última década, según se desprende de los datos del Plan Anual de Prevención, Vigilancia y Extinción de Incendios 2025 de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León.

La mano del hombre está detrás del 70% de los incendios que se ha producido en la provincia entre 2014 y 2023 enfocando en la caza, los rayos y su uso como herramienta las principales causas. Pero, ¿cuáles son realmente las razones por las que las llamas se ceban especialmente con estos municipios?

El alcalde de Benuza, Domingo Cabo, lo tiene claro: «Los montes ya no se limpian». «Tú pides a Medio Ambiente que te limpien los montes y te contestan siempre lo mismo, que sí, que sí, pero al final no limpian nada, no hacen cortafuegos, no hacen nada», lamenta. A ello se une, a su juicio, el hecho de que cada vez hay menos ganadería, con lo que «si antes ardían tres hectáreas ahora te arde el monte entero».

Cabo reconoce que en cierto modo se consideran abandonados por parte de la Junta que focaliza buena parte de estas labores de limpieza en espacios muy específicos, como por ejemplo el Lago de Sanabria (Zamora) «que lo tienen todo limpio» o incluso en Tabuyo del Monte (León). «Mandan para allí todas las mejoras entonces para lo que es Encinedo y Benuza no mandan nada», lamenta.

Entiende que lo idóneo sería repartir esfuerzos y medios entre las diferentes zonas teniendo en cuenta las necesidades. «En vez de darle a todo a un municipio que lo repartan entre todos», insiste el regidor municipal de Benuza. Asegura que la misma situación se vive en los municipios de Truchas y Encinedo, un problema que extiende incluso a Puente de Domingo Flórez. «Es toda La Cabrera, la verdad es que no se limpia nada», subraya.

El sambenito de cazadores y ganaderos

Se trata de una situación que a juicio del primer edil de este municipio de La Cabrera perjudica de forma especial a los cazadores y ganaderos, que en ocasiones son los que cargan con este sambenito. «Es una tradición de toda la vida y han hecho alguna quema, yo estoy totalmente en contra de eso que hacen para limpiar, pero podíamos evitarlo si nos dieran dinero para desbrozar, hacer caminos e incluso plantar árboles así todo el monte estaría limpio», insiste, cuando en otros municipios «es una envidia».

Lamenta, por ello, que la administración siga sin tomar medidas para atajar los incendios que se producen cada año en esta zona de la provincia. «Luego se quejan de que hay tantos incendios pero es normal si no limpian el monte», asevera.

Encinedo es otro de los municipios de La Cabrera que comparte este problema con el de Benuza. José Manuel Moro, su alcalde, entiende que es «complicado» dar con la causa que está detrás de estos incendios en unas zonas donde «hay mucho monte, mucho cazador, mucho ganadero, el monte se cierra y la gente piensa equivocadamene que quemando va a abrir el monte o va a quemar en mejores condiciones».

Insiste en que «es muy difícil» hablar de incendios en estos territorios teniendo en cuenta que «en las zonas de montaña es algo casi como una cultura quemar, pero claro, quemar hay que quemar con cabeza, no como se está haciendo actualmente, como hacen en verano». En este sentido, Moro indica que todavía en los pueblos «hay mucha gente mayor que piensa que quemando la caza se va a mantener mejor o va a haber más». No obstane valora que «la concienciación va cada vez más calando en la gente, sobre todo cuando detienen a uno y los problemas que puede haber hacen que cada vez vayan a menos los incendios, afortunadamente», recalca.

Sobre las medidas que se tendrían que aplicar para atajar este problema, el regidor de Encinedo apunta a la necesidad de reforzar las acciones preventivas durante la época invernal o incluso autorizar más quemas durate este periodo. «Sobre todo tener más desbroces y más limpieza, creo que sería lo más óptimo», indica.

Más limpieza, menos fuegos

El concejal de Medio Ambiente de Ponferrada, Carlos Fernández, por su parte, destaca el hecho de que en el municipio «en estos últimos años hemos tenido menos incendios que en años anteriores». Resalta en este sentido la reducción de los fuegos «que había casi constantemente en El Pajariel» gracias, sobre todo, a las labores de vigilancia desarrolladas por los 38 voluntarios de Protección Civil que el pasado año dedicaron un total de 478 horas en los meses de julio y agosto, 110 horas en el Camino de Santiago, realizando 4.659 kilómetros. A lo que se une la intensa labor que desarolla la Policía Loca para evitar que el monte se queme.

Entre las medidas tomadas por el Ayuntamiento Fernández hace especial hincapié en el bando municipal del alcalde con el que se insta a todos los propietarios de las fincas perimetrales a la ciudad para que las mantengan limpias. A ello se unen también los requerimientos de la propia Concejalía que se elevaron a 252 durante el pasado ejercicio. Un año el de 2024 y también el de 2023 en los que, según explica, se realizó la mayor limpieza y desbroce de las fincas titulares del Ayuntamiento de Ponferrada. «Nunca se habian limpiado tanto como en esto dos últimos años», remarca.

Fernández insiste en la prórroga aprobada en pleno para destinar el 90% de los ingresos de los aprovechamientos forestales en los montes de titularidad municipal a mejoras: limpiezas, podas, arreglos de caminos y cortafuegos. «Esto también nos facilita la labor», insiste.

El edil de Medio Ambiente considera que se debe trabajar mucho con el tema de la vigilancia y en la labor de concienciación. «Por parte de la Concejalía de Medioambiente estamos poniendo todas las medidas que podemos aportar», concluye.