La vecina de las Médulas, Fina Gómez, de luto y con las raíces de los castaños calcinadas por el fuego que puso a los pies de la patrona del Bierzo. Álvaro Pérez

Ofrenda por los incendios del Bierzo: «Queremos respetar la fiesta pero esto no puede quedar impune»

La vecina de Las Médulas, Fina Gómez, se vistió de luto este lunes 8 de septiembre para llevar su reivindicación a la celebración del Día del Bierzo: «Tenemos el corazón partido»

Carmen Ramos

Carmen Ramos

Ponferrada

Martes, 9 de septiembre 2025, 12:27

«Ahí van las raices de todo El Bierzo y el corazón partido, el dolor que tenemos todos los bercianos, queremos respetar la fiesta pero esto no puede quedar impune». Fue el grito desgarrador y reivindicativo de Fina Gómez, vecina de Las Médulas, con el que puso de manifiesto la rabia y la indignación de los habitantes de los pueblos de la comarca asolados por los incendios.

Su voz fue la de toda una comarca rota exigiendo responsabilidades a los políticos durante la ofrenda a la Virgen de la Encina, en el Día del Bierzo, este 8 de septiembre, para que catástrofes como esta no vuelvan a repetirse.

«Nos han dejado el oro negro, el carbón nos lo han quitado, el carbón ya está en Las Médulas, los pimientos del Bierzo tienen cuatro venas de tanto sangrar, la pera conferencia se está desintegrando, en vez de tener su forma ovalada está quedando redonda y la uva mencía ya parece sangre del vino de Toro, no del Bierzo», lamentó. «Nos han hecho mucho daño» remarcó visiblemente emocionada.

Vestida de luto riguroso y con un bote lleno de las raíces de los castaños abrasados por el fuego entre las manos, rodeado por la bandera del Bierzo, esta vecina de Las Médulas se hizo un hueco entre los presentes para depositarlas junto a los productos de la tierra que presentaron a la Encina los vecinos de Berlanga, encargados de hacer la ofrenda este año, mientras tenía lugar la celebración de la eucaristía.

Un acto emotivo y cargado de simbolismo que sirvió para poner el broche a la protesta ciudadana convocada por la Plataforma Stop Incendios del Noroeste Peninsular en el día grande de las fiestas para visibilizar su reivindicación.

