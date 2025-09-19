leonoticias - Noticias de León y provincia

Imagen del incendio entre las localidades bercianas de Cancela y Aguiar, en el municipio de Sobrado.

Un incendio moviliza a los vecinos de Sobrado porque «no había disponible ningún medio de la Junta»

El alcalde pide la dimisión del consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez Quiñones, por una situación que considera «lamentable y vergonzosa»

Carmen Ramos

Ponferrada

Viernes, 19 de septiembre 2025, 10:42

Un incendio ha puesto en jaque en la madrugada de este viernes, 19 de septiembre, a los vecinos de Sobrado. El fuego se inició sobre las seis de la madrugada entre Cancela y Aguiar, según explica el alcalde, Antonio Moldes. A las 6:45 se llamó a Emergencias y «no había disponible ningún medio de la Junta de Castilla y León, ninguno», denuncia. «Es lamentable y vergonzoso que la situación en la que estamos de riesgos de incendios no haya medios de la Junta», remarca.

Las labores de extinción y control de las llamas se llevaron a cabo por parte de los vecinos con medios municipales y estuvieron apoyados por los Bomberos de Ponferrada. «Hay que agradecérselo mucho porque si no es por ellos posiblemente se hubiera propagado», apunta el regidor municipal. Además, señala, «ha habido un poco de lluvia que es lo que nos ha salvado la situación».

Espacio calcinado por las llamas en Sobrado.

El primer edil hace hincapié en la falta de medios por parte de la Junta. «No puede ser que la Junta de Castilla y León no disponga de medios, no haya motobombas de madrugada porque hoy, precisamente hoy estaban todos descansando», lamenta. Por ello considera no duda en pedir la dimisión de Juan Carlos Suárez-Quiñones. «El consejero de Medioambiente o a quienes competa tiene que tomar medidas en este sentido, o que dimita, porque es que ya está bien», subraya.

