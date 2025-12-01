Tres denuncias por orinar en la vía pública y una por consumir alcohol en Ponferrada La Policía Local tramitó otras dos sanciones, una por sobrepasar los límites de ruido permitidos y otra contra un local por no respetar el horario de cierre

Elbierzonoticias Ponferrada Lunes, 1 de diciembre 2025, 11:43 Comenta Compartir

La Policía Municipal de Ponferrada cursó este fin de semana tres denuncias por orinar en la vía pública y una por consumir alcohol en la calle. Asimimo, se tramitaron otras dos, una por sobrepasar los límites de ruido permitidos y otra contra un local por no respetar el horario de cierre.

Durante el mismo periodo los agentes realizaron dos atestados por conducir bajo los efectos del alcohol de los 19 controles realizados a otros tantos conductores. Adeás, tramitaron un tota lde 33 denuncias de tráfico.

A lo largo del fin de semana la Policía Local atendió siete incidentes sanitarios en primera instancia que fueron trasladados al Hospital del Bierzo por la asistencia sanitaria, sólo en los casos necesarios.

Desde el sábado, 29 de noviembre, y hasta el domingo día 30 se registraron en la ciudad un total de siete accidentes de tráfico, tan solo uno de ellos con heridos.

La Policía Municipal prestó ayuda a los peregrinos del Camino de Santiago y atención especial a las carreteras de montaña por el riesgo de nevadas. También vigió la concentración de personas con motivo de la inauguración del alumbradoo navideño.