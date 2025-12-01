leonoticias - Noticias de León y provincia

Imagen de un agente de la Policía Municipal de Ponferrada. EBN

Tres denuncias por orinar en la vía pública y una por consumir alcohol en Ponferrada

La Policía Local tramitó otras dos sanciones, una por sobrepasar los límites de ruido permitidos y otra contra un local por no respetar el horario de cierre

Elbierzonoticias

Ponferrada

Lunes, 1 de diciembre 2025, 11:43

La Policía Municipal de Ponferrada cursó este fin de semana tres denuncias por orinar en la vía pública y una por consumir alcohol en la calle. Asimimo, se tramitaron otras dos, una por sobrepasar los límites de ruido permitidos y otra contra un local por no respetar el horario de cierre.

Durante el mismo periodo los agentes realizaron dos atestados por conducir bajo los efectos del alcohol de los 19 controles realizados a otros tantos conductores. Adeás, tramitaron un tota lde 33 denuncias de tráfico.

A lo largo del fin de semana la Policía Local atendió siete incidentes sanitarios en primera instancia que fueron trasladados al Hospital del Bierzo por la asistencia sanitaria, sólo en los casos necesarios.

Dos heridos en un accidente en el camino Francés en Ponferrada

Dos personas heridas y atrapadas en su vehículo tras volcar en Ponferrada

La casa más antigua de Ponferrada donde se vendía «el mejor bacalao de las Islas Faroe»

Desde el sábado, 29 de noviembre, y hasta el domingo día 30 se registraron en la ciudad un total de siete accidentes de tráfico, tan solo uno de ellos con heridos.

La Policía Municipal prestó ayuda a los peregrinos del Camino de Santiago y atención especial a las carreteras de montaña por el riesgo de nevadas. También vigió la concentración de personas con motivo de la inauguración del alumbradoo navideño.

Tres denuncias por orinar en la vía pública y una por consumir alcohol en Ponferrada