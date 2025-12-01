leonoticias - Noticias de León y provincia

Imagen de archivo de una ambulancia del Servicio de Emergencias. EBN

Dos heridos en un accidente en el camino Francés en Ponferrada

Los heridos están conscientes, se ha desplazado una ambulancia hasta el lugar del incidente

Elbierzonoticias

Elbierzonoticias

Ponferrada

Lunes, 1 de diciembre 2025, 11:06

Dos personas han resultado heridas a consecuencia de un accidente en el camino Francés, en Ponferrada. El Centro de Emergencias 1-1-2 Castilla y León recibió el aviso a las 10:03 horas.

Según la información facilitada por el alertante, un turismo había sufrido una salida de la vía y dos personas necesitaban asistencia sanitaria, aunque se encontraban conscientes.

Ante el aviso, la Sala de Operaciones del 1-1-2 movilizó a la Policía Local de Ponferrada, a la Policía Nacional y a Emergencias Sanitarias Sacyl, que desplazó una ambulancia al lugar del incidente.

