Dos heridos en un accidente en el camino Francés en Ponferrada
Los heridos están conscientes, se ha desplazado una ambulancia hasta el lugar del incidente
Ponferrada
Lunes, 1 de diciembre 2025, 11:06
Dos personas han resultado heridas a consecuencia de un accidente en el camino Francés, en Ponferrada. El Centro de Emergencias 1-1-2 Castilla y León recibió el aviso a las 10:03 horas.
Según la información facilitada por el alertante, un turismo había sufrido una salida de la vía y dos personas necesitaban asistencia sanitaria, aunque se encontraban conscientes.
Ante el aviso, la Sala de Operaciones del 1-1-2 movilizó a la Policía Local de Ponferrada, a la Policía Nacional y a Emergencias Sanitarias Sacyl, que desplazó una ambulancia al lugar del incidente.