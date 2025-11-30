leonoticias - Noticias de León y provincia

Imagen de una ambulancia.

Dos personas heridas y atrapadas en su vehículo tras volcar en Ponferrada

El suceso se ha producido en torno a las 16:38 horas de este domingo en la Avenida de Oporto

León

Domingo, 30 de noviembre 2025, 17:45

La salida de un vehículo en Ponferrada ha provocado que dos personas de en torno a 70 años de edad hayan resultado heridas tras volcar su vehículo y quedarse atrapados dentro del mismo.

El suceso se ha producido este domingo, en torno a las 16:38 horas de la tarde, cuando el Servicio de Emergencias ha recibido el aviso alertando del suceso.

Desde la Sala de Operaciones del 1-1-2, se trasladó aviso Castilla y León a Policía Local de Ponferrada, a Policía Nacional, a Emergencias sanitarias Sacyl a Bomberos de Ponferrada.

Dos personas heridas y atrapadas en su vehículo tras volcar en Ponferrada