The Groovy Four en una de sus actuaciones.

La Térmica Cultural se llena de ritmo con The Groovy Four y su 'jazz swing'

Habrá talleres de baile, música de diyéis y teatro para niños

Ponferrada

Lunes, 10 de noviembre 2025, 12:38

La Térmica Cultural de Ponferrada sigue este fin de semana con la programación de su ciclo 'Del jazz al swing' que ofrece talleres, música y teatro para los más pequeños.

El sábado, 15 de noviembre, a las 18 horas, se desarrollará el taller de baile 'Jive' a cargo de Belén Vasco, de Shake'Em Up Madrid, que se desarrollará en el vestíbulo de La Térmica.

A continuación, a las 19 horas, en la cafetería se podrá disfrutar del concierto de la banda internacional The Groovy Four, un cuarteto con tintes de west coast y swing. La jornada se cierra a partir de las 20.45 horas con la sesión de la diyéi Lydia Atómica, según informa la agencia Ical.

Ya el domingo, 16 de noviembre, a las 12 horas, Elfo Teatro representa en el Auditorio Antracita 'Cuentos viajeros' para el público más joven. Un juego teatral en el que tres viajeros mostrarán cuentos con sus maletas en una función enmarcada en el programa Dinamiz-ARTj del Instituto para la Transición Justa.

Programación Museo de la Energía

En cuanto a la programación cultural de La Fábrica de Luz. Museo de la Energía de Ponferrada, este miércoles, 12 de noviembre, a las 19 horas, habrá una nueva sesión del Taller de Meditación y Creatividad de Reme Remedios, con meditaciones guiadas con técnicas artísticas.

El sábado, 15 de noviembre, a las 12 horas, habrá una nueva cita con 'Pequemuseo' bajo el título 'Manitas de otoño', con actividades que pretenden explorar y tocar el otoño con los sentidos.

El domingo, 16 de noviembre, los que lo deseen podrán volver a disfrutar de un escape room por El Museo de la Energía, con cuatro pases entre las 11 y las 14 horas.

