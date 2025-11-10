Cortes e itinerarios alternativos por las obras en los túneles de la A-6 en el puerto de Piedrafita Transportes invertirá 22,7 millones de euros en los trabajos de adecuación y renovación de los sistemas de ventilación de las galerías de Villafranca del Bierzo y Doncos

Croquis de la actuación de Transportes en los túneles de la A-6 en el puerto de Piedrafita.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible continúa ejecutando los trabajos de mejora de varios túneles del puerto de Piedrafita, entre los kilómetros 407 y 464,5 de la autovía A-6: Cereixal, Doncos, San Pedro y Piedrafita, en la provincia de Lugo; y Trabadelo, La Escrita y Villafranca del Bierzo en la provincia de León.

En esta ocasión, se van a llevar a cabo los trabajos de adecuación y renovación de los sistemas de ventilación de los túneles de Doncos y Villafranca del Bierzo con el fin de modernizar sus instalaciones.

Las obras cuentan con un presupuesto total de 22,7 millones de euros y forman parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

La intervención afectará al tráfico desde este lunes 10 de noviembre y hasta el jueves 13 de noviembre las provincias de Lugo y León. Así se producirán diferentes cortes nocturnos en las calzadas de los túneles y se habilitarán itinerarios alternativos en la carretera N-6. Los vehículos que transporten mercancías peligrosas tendrán restringida su circulación por el túnel de A Porteliña, entre Becerrea y As Nogais (Lugo).

Túnel de Doncos Corte de la calzada izquierda

Durante la noche del 10 al 11 de noviembre, de 22:00 a 6:00 horas, se producirá el corte al tráfico de la calzada izquierda (sentido Madrid), entre los kilómetros 451 y 438 de la A-6.

Se habilitará un itinerario alternativo en sentido Madrid a través de la carretera N-6, entre el kilómetros 451 (enlace de Becerreá / Navia de Suarna) y el 438 (enlace de Doncos / Noceda).

El tráfico se mantendrá con normalidad por la autovía A-6 en sentido A Coruña, entre los kilómetros mencionados.

Túnel de Villafranca

Durante la noche del 12 al 13 de noviembre, de 22:00 a 6:00 horas, se producirá el corte al tráfico de la calzada izquierda (sentido Madrid), entre los kilómetros 415 y 407 de la A-6.

Se habilitará un itinerario alternativo en sentido Madrid a través de la carretera N-6, entre el kilómetro 415 (enlace de Trabadelo) y el 407 (enlace de Villafranca del Bierzo).

El tráfico se mantendrá con normalidad por la autovía A-6 en sentido Coruña, entre los km mencionados.

Corte de la calzada derecha

Durante la noche del 11 al 12 de noviembre, de 22:00 a 6:00 horas, se producirá el corte al tráfico de la calzada derecha (sentido Coruña) entre los kilómetros 438 y 451 de la A-6.

Se habilitará un itinerario alternativo en sentido A Coruña a través de la carretera N-6, entre el kilómetro 438 (enlace de Doncos / Noceda) y el 451 (enlace de Becerreá / Navia de Suarna).

El tráfico se mantendrá con normalidad por la autovía A-6 en sentido Madrid, entre los kilómetros mencionados.

Durante los desvíos provisionales no se permitirá el tránsito de vehículos que transporten mercancías peligrosas por el túnel de A Porteliña, situado en el kilómetro 454 de la N-6.

