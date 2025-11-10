Joaquín Reyes llega al Teatro Bergidum con la comedia 'La verdad' La pieza, escrita por el dramaturgo francés Florian Zeller, se ha representado en más de treinta países y galardonada como comedia del año en Londres

El humorista Joaquín Reyes protagoniza la comedia 'La verdad', escrita por el dramaturgo francés Florian Zeller, y se podrá ver este jueves y viernes, 13 y 14 de noviembre, en el Teatro Bérgidum de Ponferrada.

La pieza se ha representado en más de treinta países y fue galardonada como comedia del año en los Premios Laurence Olivier de Londres.

La obra explora de una manera inteligente y divertid el papel que la mentira juega dentro del equilibro en las relaciones humanas, especialmente en los ámbitos del amor y la amistad. Gira en torno a un hombre que engaña a su esposa con la mujer de su mejor amigo. Sin embargo, a medida que avanza la trama, se enfrenta a la posibilidad de que él mismo esté siendo engañado, según informa la agencia Ical.

A través de diálogos ingeniosos y situaciones inesperadas, la obra juega con la percepción de la verdad y la mentira, mostrando cómo estas pueden ser relativas y manipulables dependiendo de quién las cuente.

'La verdad' está dirigida por Juan Carlos Fisher, que ya había llevado a escena anteriormente ' El padre', otra obra de este autor, y está interpretada por Natalie Pinot, Raúl Jiménez, Alicia Rubio y Joaquín Reyes, que debutó en el campo teatral en el Festival de Mérida el pasado año y ha confesado que, tras su larga trayectoria en el humor televisivo y los monólogos, el teatro le ha sorprendido: «Ha sido un regalo, una experiencia muy enriquecedora».

«Esta obra parece una comedia de enredo, y en parte lo es, pero no se queda solo ahí. Aborda temas muy filosóficos, como la verdad, la mentira y la necesidad que tenemos de ambas. Nos plantea si realmente queremos saber la verdad o si preferimos que nos mientan. Y el humor, al final, es un lenguaje más, una forma de hacer llegar un mensaje. Creo que, con la comedia, estos temas entran mejor», señala.

'La verdad' se verá este jueves y viernes, a las 20.30 horas, en el Teatro Bérgidum de Ponferrada y está incluida en el Abono Ancha y Escena x5.

