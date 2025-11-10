leonoticias - Noticias de León y provincia

Imagen de una escena en una actuación de la comedia 'La verdad'.

Joaquín Reyes llega al Teatro Bergidum con la comedia 'La verdad'

La pieza, escrita por el dramaturgo francés Florian Zeller, se ha representado en más de treinta países y galardonada como comedia del año en Londres

Elbierzonoticias

Elbierzonoticias

Ponferrada

Lunes, 10 de noviembre 2025, 11:25

El humorista Joaquín Reyes protagoniza la comedia 'La verdad', escrita por el dramaturgo francés Florian Zeller, y se podrá ver este jueves y viernes, 13 y 14 de noviembre, en el Teatro Bérgidum de Ponferrada.

La pieza se ha representado en más de treinta países y fue galardonada como comedia del año en los Premios Laurence Olivier de Londres.

La obra explora de una manera inteligente y divertid el papel que la mentira juega dentro del equilibro en las relaciones humanas, especialmente en los ámbitos del amor y la amistad. Gira en torno a un hombre que engaña a su esposa con la mujer de su mejor amigo. Sin embargo, a medida que avanza la trama, se enfrenta a la posibilidad de que él mismo esté siendo engañado, según informa la agencia Ical.

A través de diálogos ingeniosos y situaciones inesperadas, la obra juega con la percepción de la verdad y la mentira, mostrando cómo estas pueden ser relativas y manipulables dependiendo de quién las cuente.

'La verdad' está dirigida por Juan Carlos Fisher, que ya había llevado a escena anteriormente ' El padre', otra obra de este autor, y está interpretada por Natalie Pinot, Raúl Jiménez, Alicia Rubio y Joaquín Reyes, que debutó en el campo teatral en el Festival de Mérida el pasado año y ha confesado que, tras su larga trayectoria en el humor televisivo y los monólogos, el teatro le ha sorprendido: «Ha sido un regalo, una experiencia muy enriquecedora».

«Esta obra parece una comedia de enredo, y en parte lo es, pero no se queda solo ahí. Aborda temas muy filosóficos, como la verdad, la mentira y la necesidad que tenemos de ambas. Nos plantea si realmente queremos saber la verdad o si preferimos que nos mientan. Y el humor, al final, es un lenguaje más, una forma de hacer llegar un mensaje. Creo que, con la comedia, estos temas entran mejor», señala.

'La verdad' se verá este jueves y viernes, a las 20.30 horas, en el Teatro Bérgidum de Ponferrada y está incluida en el Abono Ancha y Escena x5.

