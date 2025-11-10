leonoticias - Noticias de León y provincia

Imagen de archivo de un peregrino César Sánchez

Caminata por el Camino de Santiago: de Ponferrada a Villafranca este domingo

A lo largo del recorrido se ofrecerán detalles sobre lugares jacobeos y los asistentes disfrutarán de un tentempié

Elbierzonoticias

Elbierzonoticias

Ponferrada

Lunes, 10 de noviembre 2025, 11:49

Las Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago en el Bierzo y Astorga organizan para este domingo, 16 de noviembre, una caminata que llevará a los participantes a recorrer la etapa entre Ponferrada y Villafranca del Bierzo, donde tendrán la oportunidad de descubrir curiosidades sobre los puntos jacobeos de interés entre estas dos localidades.

Habrá un autobús desde Astorga a las 8 horas para trasladar a los caminantes hasta el Albergue de Peregrinos San Nicolás de Flüe de Ponferrada, desde donde partirá la ruta.

Habrá paradas en Cacabelos y en Villafranca, donde se ofrecerá un tentempié y habrá un vehículo de apoyo y un autobús con paradas intermedias para los que solo deseen caminar un tramo de la etapa.

Esta cita se incluye en el programa de ambas asociaciones para recorrer las etapas leonesas del Camino de Santiago en 2025 y llegar a la capital compostelana en el Año Santo 2027. El precio es de 15 euros para socios y 18 euros para no socios, con comida de alforja al finalizar la marcha en el Jardín de la Alameda de Villafranca del Bierzo. Las inscripciones se pueden hacer en ambos albergues.

