Carlos Fernández Vecín, el «chico fabuloso» que perdió la vida en Asturias El Team Repauto rendirá homenaje al joven de 45 años, que llevaba dos décadas vinculado al equipo, en la Carrera de Campeones que se disputará los días 20 y 21 de diciembre en Ponferrada

Carmen Ramos Ponferrada Lunes, 17 de noviembre 2025, 12:08

El Team Repauto llora a Carlos Fernández Vecín, el joven piloto berciano de 45 años que falleció este domingo, 16 de noviembre, al despeñarse cuando hacía una ruta de senderismo en la zona de Graduara, frente al sector de escalada del Covachón, en Teverga (Asturias).

Sus compañeros de equipo se encuentran todavía en shock asimilando la dura noticia que conocieron en la tarde de este domingo y que ha supuesto un mazazo para todos. «Quedamos en shock en el momento, porque era muy jovencito, 45 años, de esas noticias que te quedas...», explica con tristeza la secretaria del Team Repauto, Mari Carmen Requena.«Horrible, horrible, ha sido horrible», remarca.

«Era muy buena persona, un chico fabuloso», recuerda Requena, que solo tiene buenas palabras para el joven que llevaba veinte años ligado al club disputando carreras. «Era un chico con el que estuvimos muchísimos años en la escudería y a todas nuestras pruebas él era muy, muy raro que no asistiese», apunta Requena. Una de las últimas, el Rally Sprint de Toreno, «hace nada, un mes y medio».

Una trágica noticia que se une a la reciente pérdida de David Álvarez, el corredor que falleció recientemente al caer por un terraplén en el monte Pajariel de Ponferrada y que también estuvo vinculado al equipo. «Había colaborado con nosotros hace años también en alguna de vuestras pruebas», señala la secretaria dle Team Repauto. «Llevamos un mes que sin comentarios», lamenta.

Desde el equipo recuerdan que en sus dos décadas vinculado al equipo berciano Carlos Fernández Vecín «alcanzó algún premio importante» en la categoría de Clásicos en la que competía, en este momento con un coche Peugeot 309. «En su clase sí que ganó en alguna ocasión alguna prueba».

Homenaje

El Team Repauto rendirá homenaje al piloto berciano fallecido este domingo, 16 de noviembre, al precipitarse unos 300-400 metros, según informó el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA). en Asturias.

El club celebrará el 20 y 21 de noviembre en Ponferrada una de sus citas más clásicas, la Carrera de Campeones, una cita automovilística que servirá para poner el broche a la temporada que en esta edición rendirá tributo a Vecín.

Una carrera en la que aficionados y miembros del club se unirán para recordar a «un chico que siempre estaba, siempre sonriendo, muy majo, muy buena persona» y al que hoy lloran.