Herido un hombre de 40 años tras chocar contra una farola en Ponferrada El accidente tuvo lugar en la Avenida del Bierzo, en la capital berciana

Leonoticias León Domingo, 16 de noviembre 2025, 15:25 Comenta Compartir

Un hombre resulta herido tras un accidente en Ponferrada. En torno a las 23:56 horas la Sala de Operaciones del 112 Castilla y León recibió aviso de un accidente en la Avenida del Bierzo, en Ponferrada.

El suceso tuvo lugar tras una salida de vía, por causas que aún se desconocen. El turismo chocó contra una farola de la avenida y el conductor resultó herido.

Desde el Servicio de Emergencias del 112 de Castilla y León se dio aviso al Cuerpo Nacional de Policía de León, a Policía Local de Ponferrada y a Emergencias sanitarias Sacyl que envía recursos para atender a un varón de 40 años.

Temas

Ponferrada