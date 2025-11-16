leonoticias - Noticias de León y provincia

Imagen de una de las cascadas que se pueden encontrar en el recorrido por espectacular hayedo de la provincia de León.

Imagen de una de las cascadas que se pueden encontrar en el recorrido por espectacular hayedo de la provincia de León. A.G.

El pueblo de León de 34 habitantes que tiene «uno de los hayedos más espectaculares» de España

National Geographic invita a visitar un enclave «lleno de cascadas y árboles centenarios que atraen a poetas»

Carmen Ramos

Carmen Ramos

Ponferrada

Domingo, 16 de noviembre 2025, 09:11

La provincia de León cuenta con un pueblo de 34 habitantes que tiene «uno de los hayedos más espectacurales» de España, según destaca la revista especializada National Geographic, que invita a visitar un enclave «lleno de cascadas y árboles centenarios que atraen a poetas».

Está enclavado en la pequeña localidad de Busmayor que se ubica en la frontera entre la comarca del Bierzo y Galicia, en el municipio de Barjas, que fue uno de los escenarios donde se grabó la película 'As Bestas' de Rodrigo Sorogoyen, galardonada con nueve premios Goya en la edición de 2023.

Como punto destacado, el monolito de la 'Piedra de los poetas' que cada verano recibe a los participantes en la iniciativa 'Versos en el hayedo'. Como testigo, el eco de los versos del poeta leonés Antonio Gamoneda pensando en este emblemático paraje natural: «Pero vuelve al camino, te rodean las floraciones de la soledad, los árboles salvajes, los helechos, los invisibles manantiales».

Son muchos los que caminan por este bosque, elegido por cuantos se animan a descubrir su «gran belleza y alto valor ecológico». El caminante dará sus primeros pasos por la senda do Faixeral «entre cascadas, hojas que tapizan el suelo otoñal y lugares en los que parece que la poesía quiso encarnarse en la naturaleza», destaca National Geographic.

Cascadas y colores

El agua sale al paso en todo el recorrido con escenarios de especial belleza como la Fervenza do Beiro o la Cascada Grande «un espectacular salto rodeado de vegetación que parece respirar toda la humedad de estas montañas». Siguiendo la travesía por el arroyo de la Valiña Grande «el bosque de hayas se cierra sobre la senda» y «el hayedo explota en rojos, amarillos, naranjas, una segunda primavera en cada hoja, como dijo Albert Camus», subraya.

La ruta circular, de cerca de seis kilómetros, enfoca el regreso hacia el pueblo «atravesando prados donde crecen los cardos, las ortigas, los helechos y la hierbabuena» hasta llegar a la Fuente Frugenteiro que ofrece «una panorámica espectacular del valle encajonado».

Un «bello hayedo» para National Geographic «en el que el agua, el verde de musgos y líquenes, y la humedad crean una atmósfera que en días de niebla adquiere dimensiones sublimes».

