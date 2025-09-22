leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imágen de una ambulancia del servicio de Emergencias del Sacyl.

Herido un hombre de 75 años en un accidente en Priaranza

Un turismo sufrió una salida de la vía en el kilómetro 8 de la N-536

Elbierzonoticias

Elbierzonoticias

Ponferrada

Lunes, 22 de septiembre 2025, 18:50

Un accidente se ha registrado este lunes 22 de septiembre a las 17:49 horas en Priaranza del Bierzo, tras la salida de la vía de un turismo en el kilómetro 8 de la carretera N-536.

En el mismo lugar del incidente se solicitó asistencia para un hombre de 75 años, herido, consciente y fuera del turismo.

La Guardia Civil de Tráfico fue avisada, además de las Emergencias Sanitarias Sacyl, que movilizó una ambulancia para atender al herido.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La investigación parapolicial contra Sánchez pone el foco en la salida de su familia política de León
  2. 2 Aún en verano, a 21 de septiembre... y la nieve ya llegó a León
  3. 3 Bombazo en la Cultural: Raúl Llona, destituido
  4. 4 Plazas desiertas en las oposiciones de Secundaria: de la «falta de vocación» a un sistema «obsoleto»
  5. 5 Iñaki Urdangarín, en León para ver el partido de su hijo ante el Abanca Ademar
  6. 6 Las tres viviendas de lujo que están a la venta en León y alfoz
  7. 7 La gran mamá de los perros «raza pobrecín»
  8. 8 Los bomberos tienen que liberar a un herido en un accidente vial en Vegas del Condado
  9. 9 Un camión que transportaba un bulldozer al incendio de Pendilla se atolla en la cuneta
  10. 10 La ULE recuerda a Saray: «Representaba los valores de nuestra comunidad»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elbierzonoticias Herido un hombre de 75 años en un accidente en Priaranza

Herido un hombre de 75 años en un accidente en Priaranza