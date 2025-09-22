Herido un hombre de 75 años en un accidente en Priaranza Un turismo sufrió una salida de la vía en el kilómetro 8 de la N-536

Imágen de una ambulancia del servicio de Emergencias del Sacyl.

Elbierzonoticias Ponferrada Lunes, 22 de septiembre 2025, 18:50

Un accidente se ha registrado este lunes 22 de septiembre a las 17:49 horas en Priaranza del Bierzo, tras la salida de la vía de un turismo en el kilómetro 8 de la carretera N-536.

En el mismo lugar del incidente se solicitó asistencia para un hombre de 75 años, herido, consciente y fuera del turismo.

La Guardia Civil de Tráfico fue avisada, además de las Emergencias Sanitarias Sacyl, que movilizó una ambulancia para atender al herido.