Casas de lujo en El Bierzo: dónde están y cuánto cuestan El portal inmobiliario luxurystate.com incluye en su oferta cuatro de las viviendas más exclusivas de la comarca que se encuentran a la venta

Imagen de una de las viviendas del mercado inmobiliario de lujo en El Bierzo.

Carmen Ramos Ponferrada Domingo, 21 de septiembre 2025, 09:47 Comenta Compartir

Viviendas históricas, casas restauradas o impresionantes chales. El mercado inmobiliario de lujo también encuentra su hueco en El Bierzo.

Se trata de propiedades exclusivas, de gran tamaño y precio elevado, un segmento inmobiliario que no se rige por las medias del mercado. Son casas que ofrecen más habitaciones, baños y servicios de lo normal y que cuentan con una demanda mucho más acaudalada.

Pero ¿dónde están y cuánto cuestan las viviendas de lujo en la comarca?

El portal inmobiliario lider en el sector de lujo luxuryestate.com, que opera con agencias locales, recoge en su catálogo de ofertas cuatro ejemplos de viviendas de lujo en El Bierzo que en este momento se encuentran a la venta y cuyos precios oscilan entre los 440.000 y los 900.000 euros.

«Impresionante» chalé en Camponaraya

La primera de las propiedades es «un impresionante chalé independiente» que se ubica en la localidad berciana de Camponaraya. Se trata de una casa «de alto standing» que cuenta con una superficie construida de 340 metros cuadrados y 300 metros cuadrados útiles. «Esta vivienda es ideal para las familias que buscan comodidad y espacio», destaca el anuncio de Ponfefincas.

La conservación general del chalet permite entrar directamente a vivir sin necesidad realizar reformas significativas como residencia principal, tal y como explican en el reclamo comercial. La vivienda, que está a la venta por un precio de 440.000 euros, dispone de cuatro amplias habitaciones dobles y dos sencillas, utilizadas en la actualidad como salita de estar y despacho, «permitiendo alojar cómodamente a familiares o invitados». Además, dispone de tres baños, dos completos y un aseo.

Ampliar Chalé de lujo en la localidad berciana de Camponaraya.

La casa cuenta con «un generoso» terreno vallado de más de 3.101 metros cuadrados «perfecto para disfrutar al aire libre». Como extras se incluye una zona de garane para varios vehículos, una espectacular piscina y una zona exterior de comedor «ideal para disfrutar de las reuniones familiares».

Vivienda de alto standing en Patricia

Ponferrada alberga otra de las viviendas de lujo a la venta. Se trata de una vivienda de alto standing que también está en venta por un precio de 895.000 euros, según recoge Orión, Gestión de Inmuebles. Es un espectacular chalé enclavado en la Urbanización Patricia, muy cerca de la ciudad. «Un chalet único por su diseño y calidad de construcción», destaca la inmobiliaria.

La casa se ubica sobre una parcela de 1.680 metros cuadrado y cuenta con una superficie total construida de 656 metros cuadrados. Cuenta con uan ubicación estratégica, ya que goza de unas vistas envidiables a los montes Aquilianos, Morredero y disfruta de la mejor luz natural durante todo el año gracias a su orientación.

La propiedad, que se vende por 895.000 euros, es independiente y cuenta con amplias zonas ajardinadas, jacuzzi y piscina. Está compuesta de planta sotano, planta baja, primera y bajo cubierta. La planta sótano tiene una superficie de 229 metros cuadrados que se distribuyen en zona de garaje con acceso directo desde el exterior, un local para almacén, caja fuerte brindada de 12 metros cuadarados, un local trastero, bodega , sauna- gimnasio y caja de escaleras.

Ampliar Vivienda de alto standing en la Urbanización Patricia de Ponferrada.

La planta baja tiene una superficie de 198 metros cuadrados distribuidos en hall de entrada, salón comedor, cocina, galeria acristalada, cuarto de plancha, tendedero, aseo, un dormitorio y zona de porches. La priera planta tiene una superficie de 156 metros cuadrados distribuidos en hall distribuidor, cuatro habitaciones con su propio baño y su propio vestidor, terrazas en dos caras de la vivienda. Por último, la planta bajocubierta tiene una superficie de 62 metros cuadrados, es diáfana yse destina a libreria-despacho.

«Esta impresionante vivienda goza de una ubicación privilegiada en una de las zonas más tranquilas de Ponferrada, ofreciendo un entorno de lujo y una alta calidad de vida», destacan desde la inmobiliaria. «Se trata de una zona excelente donde vivir en familia en un entorno seguro», remarcan.

Chalé de lujo en Cortiguera

La Agencia Safti tiene a la venta una casa unifamiliar de estilo rústico en Cortiguera, a tan solo seis kilómetros de Ponferrada, que ofrece la posibilidad de «disfrutar de la tranquilidad del entorno rural sin renunciar a la cercanía de todos los servicios».

La vivienda se levanta sobre una finca de 1.288 metros cuadrados y cuenta con dos plantas. Una planta baja de 150 metros cuadrados que alberga un espacioso y acogedor salón con chimenea de leña, comedor independiente, habitación de invitados o despacho, baño completo, lavandería y cocina totalmente equipada con acceso directo al porche trasero, ideal para comidas al aire libre y momentos de relax.

Ampliar Chalé de lujo en Cortiguera.

A ello se une la planta bajo cubierta de 97 metros cuadrados que se distribuye en dos habitaciones dobles con armarios empotrados, baño compartido y acceso a terraza, suite principal con vestidor, baño privado y su propia terraza con vistas espectaculares a las montañas.

Como extras, cuenta con garaje exterior con capacidad para tres coches, una casita auxiliar para celebraciones y zona de barbacoa, cuartos de aperos, gallinero, huerto y pequeño invernadero «perfectos para quienes valoran la vida al aire libre y la autosuficiencia», señalan desde la inmobiliaria.

«Esta propiedad lo tiene todo: carácter, calidad, espacio, funcionalidad y una ubicación inmejorable. Ideal como primera residencia, casa familiar o incluso como refugio vacacional», subrayan. Está a la venta por 685.000 euros.

La más cara, en Cacabelos

La localidad berciana de Cacabelos alberga la vivienda de lujo más cara de las que se ofertan en la comarca en el portal especializado luxuryestate.com. Es una «impresionante casa», según la describen en la agencia inmobiliaria La Encina, que cuenta con una superficie de 831 metros cuadrados construidos sobre una parcela de 2.500 metros y se vende por 900.000 euros.

Ampliar La vivienda de lujo más cara del portal inmobiliario luxurystate.com se ubica en Cacabelos.

Dispone de once habitaciones dobles y seis baños y «es ideal para familias grandes o aquellos que buscan espacio adicional para huéspedes», resaltan. La cocina está completamente equipada y la carpintería interior es de madera, mientras que el suelo combina gres y parquet.

En su interior el confort térmico está garantizado gracias a la calefacción centralizada y chimenea, además del sistema climalit en las ventanas exteriores. La espectacular vivienda también dispone jardín privado con zona barbacoa e impresionantes vistas panorámicas hacia las montañas circundantes desde sus balcones orientados al norte-sur.