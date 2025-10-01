leonoticias - Noticias de León y provincia

Imagen del enorme racimo de uva encontrado durante la vendimia en una viña de Priaranza del Bierzo.

Encuentran un racimo de Guinness en la vendimia de El Bierzo: «Es monstruoso»

La bodega Encima Wines lo luce como un trofeo en sus instalaciones de Molinaseca donde llegó gracias al regalo de dos de sus trabajadores, ya jubilados, que lo cosecharon en la localidad de Priaranza del Bierzo

Carmen Ramos

Carmen Ramos

Ponferrada

Miércoles, 1 de octubre 2025, 08:17

La calidad de la agricultura del Bierzo es digna de un Record Guinness. Pero también sorprende, en ocasiones, por su peso y tamaño.

Lucinda Teixeira y Manuel Lisboa, un matrimonio de Priaranza del Bierzo, han recogido durante las labores de vendimia en una de sus viñas un racimo, nada más y nada menos, que de 5,300 kilos de peso y 47 centrímetros de altura. Todo un espectáculo de la naturaleza que luce con orgullo la bodega Encima Wines ubicada en Molinaseca.

«Es mostruoso, la verdad, es enorme», dice con sorpresa Encina Otero, la propietaria de la bodega. «Nos lo han traído unos trabajadores que estuvieron con nosotros muchos años, ahora ya están jubilados y tenemos mucha relación, son de Priaranza y lo han cogido allí«, explica.

Habituada a desenvolverse como pez en el agua entre viñas y uvas reconoce que es la primera vez que tiene la oportunidad de ver un racimo de estas dimensiones, ya que no es nada habitual en el viñedo de la comarca encontrarse con uno de semejantes características.

El racimo llama la atención por sus dimensiones: 5,3 kilos de peso y 47 centímetros de altura.

¿De qué variedad es?

Descartada la Mencía, la variedad reina en El Bierzo, ahora solo queda desvelar el misterio de a qué clase de uva pertenece. «No lo sabemos exactamente, creemos que es una uva de mesa pero no sabemos», reconoce la joven bodeguera. Bobal, Morisca, Primitivo, Zinffandel, son algunas de las opciones que por el momento barajan.

El espectacular racimo permanece intacto y a la vista en las instalaciones de la bodega como un auténtico trofeo. «Aún está terminando de madurar porque tiene uvas verdes pero como sigue en contacto con el tronco de la parra va a seguir madurando un poquitín», remarca Encina Otero.

Los 5,3 kilos del espectacular racimo de uva tinta bien podrían dar para unos cuantos vinos. Aunque para Encima Wines está indultado para la elaboración «Yo con esta uva no voy a hacer vino», concluye.

