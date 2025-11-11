Roban la valla publicitaria de una floristería de Ponferrada: «¿Estamos locos?» La propietaria del negocio, con 22 años de trayectoria en la ciudad, ha denunciado el hurto en la Comisaría de la Policía Nacional

Imagen del anuncio robado (arriba) junto al estado en el que quedó la valla publicitaria con el antiguo cartel (abajo) de la floristería Nefertiti de Ponferrada.

Carmen Ramos Ponferrada Martes, 11 de noviembre 2025, 20:11 | Actualizado 20:19h.

«Nos han robado la valla publicitaria! La han desistalado y se la han llevado...¿Estamos locos?». Con esta frase en una storie de Instagram la floristería Nefertiti by Encina de Ponferrada, situada en el barrio de los Judíos con 22 años de trayectoria en la ciudad, ha denunciado públicamente el hurto del cartel gigante instalado en la avenida de Astorga, frente al Campus de la Universidad de León (ULE), con el que anunciaba su negocio.

«Queremos publicar con tristeza que alguien se ha tomado muchas molestias para llevar un camión, unas tijeras y una buena escalera para cortar las arandelas, y robar nuestra valla publicitaria situada en la Avd. de Astorga. Dejando a la vista la antigua valla. No sabemos para que la quieren…», insisten en un mensaje en Instagram.

La propietaria de la floristería, Natividad de Cela, que la regenta junto a su hija Encina, no da crédito a lo sucedido y reconoce que nunca ha vivido una situación similar. «Es algo anómalo, señala. Explica que la primera noticia del robo la tuvo el domingo por boca de su esposo. «Me lo comentó pero no le hizo caso, me dijo qué mal te salió, está borrada. Él pasó deprisa y le dije es imposible, esos vinilos son de muy buena calidad y duran más».

Ella misma pasó dando un paseo este mismo lunes, 10 de noviembre, por la tarde para comprobarlo «y ya desde lejos, desde la glorieta del Cine, vi que aquello estaba oxidado y al acercarme para comprobar el marco vi que no había ni restos de ella». Tan solo los del anterior anuncio ocupado por el hueco que dejaron al llevarse el anuncio de la valla publicitaria. Explica que los amigos de lo ajeno cortaron todos los anclajes «que son como unos 40 o 50» y no dejaron ni rastro. «Ni un trozo caído, ni más allá tirada, nada», remarca. Casi sin creerse lo que había visto procedió a denunciar el robo en la Comisaría de la Policía Nacional de la ciudad.

«¿A santo de qué?»

Son ocho años los que la floristería Nefertiti de Ponferrada utiliza la misma valla publicitaria para promocionar su negocio, la que ha sido robada concretamente «sobre dos años». Está situada «a unos diez metros de altura» por lo que su propietaria cree que «le hizo falta alguien para quitar la parte alta porque sin una escalera doble o algo de ese tipo no hay nadie que llegue por muy ágil que sea, se suba y trepe, no encuentro la manera».

De Cela no entiende nada de lo ocurrido. «¿A santo de qué?, como broma no me parece, cosa de muchachos, que todos hemos sido jóvenes, tampoco». Por ello, ha solicitado posibles grabaciones así como cualquier información que pueda ayudar a esclarecer los hechos.

Así las cosas, la propietaria de la floristería Nefertiti by Encina va a esperar a ver si la valla aparece. No obstante, asegura que de lo contrario encargará una nueva y la instalará en el mismo lugar.