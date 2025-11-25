La rectora de la ULE confía en el respaldo de la Junta para la policlínica del Bierzo La directora de Universidades asegura que el Gobierno Autonómico trabaja en ofrecer soluciones

La directora de Universidades e Investigación de la Junta (I), junto a la rectora de la ULE (C) y la vicerrectora del Campus del Bierzo (D), en la inauguración de las jornadas.

Elbierzonoticias Ponferrada Martes, 25 de noviembre 2025, 13:50

La rectora de la Universidad de León, Nuria González, espera que la Junta de Castilla y León encuentre la forma de financiar la ansiada policlínica del Campus de Ponferrada, así como otros proyectos pendientes, después de que la oposición enmendara el proyecto de Ley de Presupuestos de la Junta para 2026, y que destinaban cinco millones de euros para este campus, según informa la agencia Ical.

«Esperemos que de alguna forma encuentre la manera de financiar esas ideas que teníamos sobre la mesa, que fundamentalmente era la policlínica para dar un servicio de enfermería, fisioterapia y nutrición, como se está haciendo desde la Clínica Podológica», dijo González.

Por su parte la directora de Universidades e Investigación de la Junta de Castilla y León, Blanca Ares, señaló que «trabajamos siempre para ayudar y apoyar a las universidades en el territorio y ya estamos trabajando en ello. Seguro que llegará a buen puerto», finalizó.