El PSOE tacha de «tomadura de pelo» el anuncio de Morala sobre la ampliación de la ETAP Los socialistas creen que de nuevo «vende humo» y recuerdan que el regidor se ha limitado a redactar dos cartas para pedir ayuda

Elbierzonoticias Ponferrada Martes, 25 de noviembre 2025, 12:28 Comenta Compartir

El PSOE de Ponferrada ha tachado de «tomadura de pelo» el anuncio del alcalde, Marco Morala, de la ampliación de la estación depuradora de Montearenas cuando la realidad es que, por ahora, lo único que se ha hecho es redactar dos cartas para pedir ayuda.

«Este es el ejemplo más gráfico de lo que está siendo este mandato: apariencia, humo y una gestión basada en notas de encargo, intenciones y proyectos imaginarios», señalan los socialistas, quienes inciden en que no existe un proyecto aprobado, ni financiación comprometida, ni plazos, ni licitación, ni ejecución.

«Desde el Grupo Socialista queremos recordar que cuando el anterior gobierno municipal tuvo que actuar sobre las instalaciones de abastecimiento de agua, lo hizo con hechos y no con papeles: 187.500 euros invertidos en un nuevo sistema de decantación lamelar en la ETAP de San Clemente, sustituyendo un sistema inservible por los arrastres de barro y lodos. Equipos de automatización instalados para garantizar el funcionamiento estable de la planta sin necesidad de operarios 24 horas», explican.

Los socialitas ponen como ejemplo «los 350.000 euros para renovar 1,5 kilómetros de tubería de fibrocemento entre San Esteban y los depósitos de San Lorenzo, eliminando materiales obsoletos y riesgos para la salud pública», añaden.

Por eso el PSOE insiste en la necesidad de seguir sustituyendo las tuberías de fibrocemento y de hacer «proyectos reales» y no solo «marketing».