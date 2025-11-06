La Recicladora Cultural de Ciuden se alza con la plata en los prestigiosos premios Lovie Awards El galardón se lo llevó en la categoría de sitios web y móviles de instituciones culturales

La Recicladora Cultural, proyecto de la Fundación Ciudad de la Energía, Ciuden, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha logrado el premio de plata en los galardones Lovie Awards, los premios europeos más prestigiosos de internet, dentro de la categoría sitios web y móviles de instituciones culturales.

Este reconocimiento subraya la calidad del diseño y la experiencia de usuario del proyecto, así como su aportación a una cultura más accesible y sostenible. Supone, además, un respaldo internacional al modelo de trabajo de La Recicladora Cultural, basado en la colaboración con entidades y la itinerancia de exposiciones y elementos museográficos, y lo sitúa entre las referencias europeas en innovación digital aplicada al ámbito cultural.

Los Lovie Awards destacan la excelencia de internet en Europa en las áreas de cultura, tecnología y negocio, con el objetivo de inspirar un internet mejor a nivel global. Fueron creados en 2010 por la división europea de la International Academy of Digital Arts and Sciences (IADAS), organismo con más de 3.000 miembros que también entrega los Webby Awards, con un jurado formado por expertos y líderes de la industria.

La Recicladora Cultural trabaja desde 2023 para hacer de la cultura una herramienta de desarrollo sostenible y hasta el momento ha gestionado más de 15 exposiciones, cerca de 40 itinerancias y ha contado con 50 entidades colaboradoras para llevar la cultura a territorios en transición y comunidades rurales, fomentando el acceso equitativo a la cultura y contribuyendo al desarrollo local.

La directora de la Ciuden, Yasodhara López, destaca que «con La Recicladora Cultural estamos demostrando que es posible combinar sostenibilidad, acceso y creatividad para construir un futuro mejor. Además, este reconocimiento viene a completar el premio en los Anthem Awards que ya obtuvimos el año pasado por este proyecto y refuerza su significado y objetivos».

