La cantautora gallega Sés (María Xosé Silvar.

La cantante que aplaude que se imparta gallego en El Bierzo: «Ponferrada también es muy gallega»

La artista felicita a la Escuela Oficial de Idiomas (EOI) de la capital berciana al considerar que se trata de «una noticia muy esperanzadora»

Carmen Ramos

Carmen Ramos

Ponferrada

Lunes, 24 de noviembre 2025, 13:11

Comenta

«Ponferrada también es muy gallega». La cantautora gallega Sés (María Xosé Silvar) tiende puentes entre Galicia y El Bierzo, una comarca que ha sido escenario en numerosas ocasiones de varios de sus conciertos y la que se siente muy unida.

La última muestra de apoyo la ha enviado a través de un mensaje publicado en Instagram dirigido a la Escuela Oficial de Idiomas de la capital berciana con motivo del Día de la Música. En las imágenes, la artista utiliza su lengua natal para enviar «un abrazo y un beso muy grande y muy sincero a todas las personas que estáis ahí estudiando».

La coruñesa reconoce que «no sabía» que se impartiera gallego en El Bierzo y no duda en aplaudir la iniciativa. «Me parece una noticia, además, de que me alegra mucho, muy esperanzadora, porque que decir que ciertas cosas están cambiando, ya no porque se oferte sino porque haya alumnado», señala la cantante. «Muchas gracias por acercar a nosa, a vosa lingua», remarca.

Sés, que considera que «la música es una manera muy buena de asentar las lenguas», aprovecha, además, para anunciar que dentro de poco estará en El Bierzo presentando su nuevo disco 'Nadando na incerteza'. Por ello emplaza a los alumnos y alumnas de gallego a compartir una charla con ella. «Si os apetece pasaros yo estaré encantada de hablar con vosotros», concluye.

Te puede interesar

