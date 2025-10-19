leonoticias - Noticias de León y provincia

Imagen de archivo de una ambulancia.

Dos fallecidos tras chocar e incendiarse su coche en Ponferrada

El trágico siniestro se ha producido en la madrugada de este domingo en la presa de Bárcena

Leonoticias

Leonoticias

León

Domingo, 19 de octubre 2025, 10:00

Comenta

Un trágico accidente en Ponferrada se ha saldado con el fallecimiento de dos personas, después de que se vehículo se saliera de la via, chocase con una roca y acabara por incendiarse con las dos víctimas atrapas dentro de él.

El siniestro se ha producido en la madrugada de este sábado, minutos antes de la 1:02, cuando el centro de Emergencias 112 recibió varias llamadas de del accidente en la presa de Bárcena, en el Dique del Collado, en Ponferrada.

Hasta el lugar se desplazaron los bomberos de Ponferrada para intervenir en las labores de rescate, Guardia Civil de Tráfico de León y Emergencias Sanitarias - Sacyl, que confirmaron el fallecimiento de dos personas de las que no constan datos de filiación.

