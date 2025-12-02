El PSOE de Ponferrada denuncia la «parálisis» de la modificación de tasas del mercadillo Aseguran que los comerciantes se encuentran en una situación de «inseguridad jurídica» y han presentado una queja ante el Procurador del Común

El PSOE de Ponferrada ha denunciado la «parálisis» del equipo de gobierno de la ciudad respecto a la modificación de la ordenanza que debe regular la tasa de los puestos del mercadillo de los miércoles y sábados, incumpliendo el acuerdo adoptado el pasado 19 de junio en un pleno solicitado por el grupo municipal ante los «continuos vaivenes» de los dirigentes municipales.

Los socialistas, quienes han presentado una queja ante el Procurador del Común, creen que esta situación provoca inseguridad jurídica entre los comerciantes, quienes desconocen qué ordenanza se les está aplicando.

«El equipo de gobierno no ha tramitado el expediente, no ha respondido a las solicitudes oficiales de información, no ha ofrecido explicación alguna sobre los plazos y ha incumplido de forma flagrante su obligación legal de ejecutar lo aprobado por el pleno», dice la concejala, Silvia Blanco.

Añaden que la situación se ha agravado ante la apertura del nuevo mercadillo de los domingos en el barrio de Flores del Sil, «ya que desconocemos bajo qué ordenanza y bajo qué tarifas se está cobrando la tasa. La cobranza de esa tasa puede suponer una vulneración evidente de los principios de seguridad jurídica, legalidad tributaria y transparencia administrativa», advierte el PSOE.

Por eso exigen que se cumpla cuanto antes el acuerdo plenario y se inicien los trámites para modificar esa ordenanza.