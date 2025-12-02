leonoticias - Noticias de León y provincia

Imagen de 'la vía láctea' en la avenida del Castillo de Ponferrada. Mario de la Torre.
Ponferrada

La Federación de Vecinos denuncia la «marginación» de los barrios en la iluminación navideña

Lamentan que la mayor parte de la decoración y de las actividades se concentren en el casco antiguo

Elbierzonoticias

Elbierzonoticias

Ponferrada

Martes, 2 de diciembre 2025, 14:00

Comenta

La Federación de Asociaciones Vecinales del Bierzo denunciaron hoy la marginación que sufren los barrios de Ponferrada con la iluminación navideña, concentrándose prácticamente toda, además de las actividades, en el casco antiguo de la ciudad.

El colectivo lamenta de de los 450.000 euros que se gasta el Ayuntamiento no vaya nada para los barrios, que quedan «prácticamente invisibles en la programación festiva, obligando a las familias a desplazarse para disfrutar de cualquier propuesta y dejando a comerciantes y hosteleros de estas zonas sin oportunidades para dinamizar su entorno en una época clave para la economía local», dicen a través de un comunicado.

Añaden que el esfuerzo por iluminar la ciudad debe notarse en toda ella, aunque la realidad es que la mayor parte de la zona comercial y de los barrios siguen sin apenas decoración, con alguna figura en tres dimensiones y sin visibilidad por parte del Ayuntamiento, según informa la agencia Ical.

«Distribuir las actividades navideñas por todos los barrios de Ponferrada no solo evita la concentración masiva de personas en un único punto, sino que permite ofrecer una experiencia mejor a quienes participan. Esta estrategia también mejora la accesibilidad y la experiencia de los visitantes, garantiza una mayor participación ciudadana y contribuye a que la Navidad sea una celebración inclusiva, en la que cada barrio se sienta protagonista y no quede relegado a ser un simple decorado de fondo», añaden.

Por eso reclaman la redistribución de las actividades, incorporando propuestas culturales, deportivas y familiares en todos los barrios. También critican la reducción de aparcamientos, con la ocupación del puente García Ojeda para las estructuras que soportan la Vía Láctea y la pista de hielo en el aparcamiento de Obispo Osmundo.

«La Navidad no puede ser un espectáculo que brille solo en unas calles mientras los barrios quedan en la sombra. Los barrios son la esencia de Ponferrada, y su bienestar debe ser una prioridad», concluye la Federación.

