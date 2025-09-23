leonoticias - Noticias de León y provincia

El PSOE de Ponferrada denuncia un incremento encubierto en el impuesto de vehículos

La propuesta, llevada a comisión, plantea limitar las bonificaciones fiscales a vehículos eléctricos e híbridos

Elbierzonoticias

Ponferrada

Martes, 23 de septiembre 2025, 14:29

El PSOE de Ponferrada ha denunciado la intención del equipo de gobierno de modificar el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica limitando las bonificaciones a coches eléctricos e híbridos y, por tanto, incrementando la presión fiscal. Así lo dijo la concejala socialista, Mabel Fernández, tras advertir que la propuesta se llevó hoy a la comisión de Hacienda, por lo que cree que próximamente se llevará a pleno.

«Esta propuesta contrasta de manera evidente con las promesas electorales de Marco Morala durante la campaña municipal, en las que se comprometió a reducir la presión fiscal a los ciudadanos. Morala aseguró entonces que su primera labor como gobierno sería reducir los tributos locales, tanto impuestos como tasas, y aplicar beneficios fiscales a familias, empresas y vehículos pesados, con el objetivo de aliviar la carga económica de los vecinos desde el primer año de mandato», recuerda la edil socialista.

Fernández añade que ahora el alcalde no solo pretende incumplir su palabra sino incrementar de manera «desproporcionada» esos tributos, como los de los pequeños agricultores con la tasa del mercadillo. «El Grupo Municipal Socialista considera que estas decisiones suponen un incumplimiento flagrante de la palabra dada a los ciudadanos y contribuye al descrédito de la política y de los políticos», concluye la concejala socialista.

