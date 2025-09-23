El programa Dinamiz-ArtJ desembarca en la Casa de la Cultura de Ponferrada Entre el 24 de septiembre y el 4 de diciembre habrá circo, cuentos y teatro

Elbierzonoticias Ponferrada Martes, 23 de septiembre 2025, 11:23 Comenta Compartir

El programa Dinamiz-ArtJ, del Instituto para la Transición Justa, desembarca en la Casa de la Cultura de Ponferrada, que albergará cuatro espectáculos entre el 24 de septiembre y el 4 de diciembre.

La primera cita será este jueves, 24 de septiembre, con Margarito y Cía, quienes llevan a escena 'Este circo no es normal', un trabajo de clown para todos los públicos que traslada al espectador al mundo del circo. Comienza a las 18 horas en el salón de actos y la entrada es libre hasta completar el aforo, según informa la Agencia Ical.

El 22 de octubre será el turno para Elfo Teatro con 'Cuentos viajeros', para niños entre 3 y 7 años. Se trata de un juego teatral concebido para que del interior de cada maleta surja un cuento que hará las delicias de todos los niños. Comienza también a las 18 horas.

El 17 de noviembre, a las 17 horas, Mar Rojo teatro ofrece 'La biblioteca de Eme', una bibliotecaria que recorre el mundo con su biblioteca buscando los libros que un día desaparecieron misteriosamente de la Isla Inaccesible.

El programa se cierra el 4 de diciembre, a las 17.30 horas, con Elisabet Martín Riaño y 'En la cueva', un cuentacuentos para bebés con divertidas historias sobre diferentes animales del bosque.

Temas

cultura

Ponferrada