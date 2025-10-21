El PSOE critica la estructura de sombra que se colocará en el Parque de la Concordia

Elbierzonoticias Ponferrada Martes, 21 de octubre 2025, 13:32 Comenta Compartir

El PSOE de Ponferrada ha criticado la estructura de sombra que el equipo de gobierno de la ciudad instalará en el Parque de la Concordia y que supondrá un desembolso de 80.000 euros cuando con ese dinero se podrían cubrir todos los parques de la ciudad con otro tipo de elementos más baratos y efectivos.

Los socialistas aseguran que serán unas estructuras metálicas «cuestionables estéticamente y poco funcionales» e invita a buscar soluciones más funcionales, como las cubiertas instaladas en los parques infantiles de la ciudad de León que protegen del sol en verano y de la lluvia durante el invierno.

«Estos proyectos no requieren grandes megaestructuras ni inversiones desproporcionadas, sino simplemente sentido común y voluntad de priorizar el bienestar ciudadano. Con un presupuesto de 80.000 euros, Ponferrada podría cubrir varias zonas de juegos infantiles, garantizando así que los niños y niñas de la ciudad tengan espacios donde puedan jugar los días de sol pero también los días lluviosos. Esa sí sería una actuación transformadora, que fomentaría la vida en el barrio y daría un verdadero valor añadido al dinero público invertido», señala la concejala socialista, Silvia Blanco.

Además, la concejala rechaza las explicaciones del alcalde, Marco Morala, quien aseguró que no le gustaba esa infraestructura pero que ahora no se puede cambiar. El PSOE recuerda que es el propio equipo de gobierno el que hizo ese proyecto y recuerda que otros sí los han cambiado, como el Plan Especial del Camino de Santiago y la rehabilitación del Casco Antiguo para crear el Museo de Arte Sacro y Mirador de la Basílica de la Encina. «La postura de echar la culpa de la falta de trabajo al anterior equipo de gobierno transmite la sensación de que se gobierna con improvisación y a golpe de disparates en lugar de con una visión clara de ciudad», dice Blanco.

Juegos de agua

Por otro lado, lamentan que se vaya a eliminar el estanque de peces, que será sustituido por juegos de agua, ya que los socialistas consideran que ese parque dispone de otros lugares para instalar estos juegos sin necesidad de quitar el estanque.

«Es una muestra más de una planificación improvisada y de la falta de ideas en la ejecución de este proyecto. Lo peor de todo, a nuestro juicio, es que actúan con una política de hechos consumados, en ningún momento han presentado las acciones que quieren desarrollar y lo que estaban planeando, solo lo han hecho público a través de los proyectos que están disponibles en la plataforma de contratación», denuncia Blanco. «Recordamos que este proyecto forma parte de una subvención de 3,2 millones de euros conseguida por el anterior equipo de gobierno. Una ayuda europea que debía destinarse a transformar Ponferrada y de la que este equipo de gobierno está malgastando en proyectos disparatados», finaliza.