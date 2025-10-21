leonoticias - Noticias de León y provincia

Presa de Bárcena.

Ponferrada y Cacabelos despiden a los dos jóvenes fallecidos en el accidente de la presa de Bárcena

El vehículo en el que viajaban se salió de la vía, chocó contra una roca y se incendió

Elbierzonoticias

Elbierzonoticias

Ponferrada

Martes, 21 de octubre 2025, 11:13

Ponferrada y Cacabelos despiden este martes 21 de octubre a los dos jóvenes fallecidos en el accidente ocurrido este domingo en la presa de Bárcena. Un suceso que ha teñido de luto a la comarca.

Guillermo Bao, de 24 años, e Irene del Carmen Puerto, de 19 años, perdieron la vida cuando su vehículo se salió de la vía, chocó contra una roca en las inmediaciones del túnel situado junto al embalse y acabó incendiándose con las dos víctimas atrapas dentro de él. Un trágico suceso que ha teñido de luto a la comarca.

Los funerales por ambos tendrán lugar en la iglesia de Santa María de Compostilla, en la capital berciana, y en la iglesia parroquial de Cacabelos, respectivamente, a las 17:00 horas.

La capilla ardiente de ambos se encuentra situada en el nuevo tanatorio La Encina de Ponferrada.

