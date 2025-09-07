leonoticias - Noticias de León y provincia

Imagen del parque de La Concordia. EBN

Ponferrada proyecta una zona de juegos acuáticos en el parque de la Concordia

Las obras cuentan con una inversión de 135.000 euros y tienen un plazo de ejecución de tres meses

Álvaro Pérez

Álvaro Pérez

Ponferrada

Domingo, 7 de septiembre 2025, 09:28

Ponferrada renovará una de sus zonas de ocio en el centro de la ciudad incorporando una novedosa iniciativa con un espacio de juegos acuáticos.

El Ayuntamiento ha abierto la licitación para el suministro e instalación de una zona de juegos de agua en el parque de la Concordia, con un importe total de 135.000 euros (111.570,25 euros sin impuestos) y un plazo de ejecución de tres meses.

El proyecto forma parte del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino 'Ponferrada en el Camino, Puente al Futuro', financiado con fondos europeos Next Generation dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que destina a la ciudad una inversión global de 3,17 millones de euros.

La actuación busca crear un refugio climático y un espacio de ocio familiar de acceso libre, pensado para combatir los episodios de calor en verano y dinamizar el entorno del parque de la Concordia.

La licitación se tramita como contrato mixto de suministro y obra, mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria.

El pliego establece que la adjudicación se realizará atendiendo a la mejor relación calidad-precio, un 60% de puntuación automática (precio y extensión de la garantía) y un 40% de valoración técnica, donde se tendrá en cuenta el diseño lúdico y refrescante de los juegos, la seguridad, los materiales y la durabilidad.

Plazos y presentación de ofertas

Las empresas interesadas podrán obtener los pliegos en la Alcaldía del Ayuntamiento de Ponferrada hasta el 17 de septiembre de 2025 a las 14:00 horas y presentar sus propuestas hasta el mismo día a las 19:00 horas, exclusivamente a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público (Placsp).

La apertura del sobre administrativo está prevista para el 24 de septiembre a las 08:35 horas en el salón de sesiones de la Casa Consistorial, en un acto de carácter privado.

