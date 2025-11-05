leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de la Oficina de Turismo de Ponferrada. EBN
Ponferrada

El PSOE denuncia la «necesidad urgente» de reforzar la plantilla de la Oficina de Turismo

El grupo municipal socialista reclama ampliar el horario y cubrir las plazas vacantes para garantizar un servicio estable y de calidad

Elbierzonoticias

Elbierzonoticias

Ponferrada

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 11:54

Comenta

El Grupo Municipal Socialista de Ponferrada ha reclamado al equipo de gobierno que refuerce la Oficina de Turismo para evitar nuevos cierres y garantizar una atención digna a los visitantes. Los socialistas consideran insuficiente el horario actual del servicio, que abre de 10:15 a 16:45 horas, especialmente en una ciudad que «aspira a potenciar su atractivo turístico».

El PSOE recuerda que ha pedido en numerosas ocasiones ampliar el horario de atención sin que, hasta el momento, se haya hecho nada por mejorar el servicio. Según la plantilla de personal del Ayuntamiento, en la Oficina de Turismo figuran tres informadores turísticos y una persona con la categoría de técnico de turismo. Actualmente, además de una plaza de técnico o técnica de turismo que ha sido convocada por promoción interna, también está vacante una plaza de informador turístico.

Otras noticias

Las fuertes rachas de viento provocan la caída de un árbol en La Rosaleda

Las fuertes rachas de viento provocan la caída de un árbol en La Rosaleda

El pueblo del Bierzo que ofrece casa por 200 euros

El pueblo del Bierzo que ofrece casa por 200 euros

Ponferrada ya tiene fecha para el encendido de las luces de Navidad

Ponferrada ya tiene fecha para el encendido de las luces de Navidad

El grupo socialista subraya que durante el verano se produjeron cierres de la Oficina de Turismo cuando el personal tuvo bajas o vacaciones, lo que, a su juicio, evidencia la necesidad urgente de reforzar la plantilla. «Esta situación pone de manifiesto la necesidad urgente de reforzar la plantilla con personal de base, especialmente informadores turísticos, para poder ofrecer un servicio adecuado y estable a los visitantes», destacan.

«El problema del servicio no está en la planificación»

Aunque reconocen que la creación de una nueva plaza de técnico de turismo puede tener su justificación, el PSOE considera que la prioridad debe ser ampliar el personal base, ya que «el principal problema del servicio no está en la dirección o planificación, sino en la falta de personal suficiente para atender al visitante día a día».

Por todo ello, el grupo municipal socialista entiende que es urgente convocar y cubrir la plaza vacante de informador turístico. Con ello, aseguran, se podría ampliar el horario de atención al público y garantizar que la oficina permanezca abierta en todo momento, evitando cierres por bajas o vacaciones y recurriendo siempre a personal cualificado.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Encuentran el cadáver de un hombre con los genitales desmembrados en un pozo en Lorenzana
  2. 2 La nueva tienda de León que será bendecida por un cura en su apertura
  3. 3 Amancio Ortega repite como el hombre más rico de España y una leonesa aparece en la lista de la comunidad
  4. 4 Un conflicto vecinal deja sin internet a 15 vecinos y obliga a algunos a abandonar un pueblo de León
  5. 5 Una queja anónima alertó del «peligro» de la valla junto al estadio: «Eso es una cuchilla»
  6. 6 Fallece un hombre en un sex shop de León
  7. 7 Fallece el ciclista leonés Carlos Jovellar, campeón de mundo de categoría máster
  8. 8 El pueblo de León que celebra los 100 años de su vecina más longeva
  9. 9 Los premios Leonoticias ensalzan lo nuestro: «El futuro no está fuera de León, el futuro lo tenemos aquí»
  10. 10 Pillan a Javier Arenas vapeando en el Senado durante la intervención de Mónica García

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elbierzonoticias El PSOE denuncia la «necesidad urgente» de reforzar la plantilla de la Oficina de Turismo

El PSOE denuncia la «necesidad urgente» de reforzar la plantilla de la Oficina de Turismo