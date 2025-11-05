El PSOE denuncia la «necesidad urgente» de reforzar la plantilla de la Oficina de Turismo

Elbierzonoticias Ponferrada Miércoles, 5 de noviembre 2025, 11:54 Comenta Compartir

El Grupo Municipal Socialista de Ponferrada ha reclamado al equipo de gobierno que refuerce la Oficina de Turismo para evitar nuevos cierres y garantizar una atención digna a los visitantes. Los socialistas consideran insuficiente el horario actual del servicio, que abre de 10:15 a 16:45 horas, especialmente en una ciudad que «aspira a potenciar su atractivo turístico».

El PSOE recuerda que ha pedido en numerosas ocasiones ampliar el horario de atención sin que, hasta el momento, se haya hecho nada por mejorar el servicio. Según la plantilla de personal del Ayuntamiento, en la Oficina de Turismo figuran tres informadores turísticos y una persona con la categoría de técnico de turismo. Actualmente, además de una plaza de técnico o técnica de turismo que ha sido convocada por promoción interna, también está vacante una plaza de informador turístico.

El grupo socialista subraya que durante el verano se produjeron cierres de la Oficina de Turismo cuando el personal tuvo bajas o vacaciones, lo que, a su juicio, evidencia la necesidad urgente de reforzar la plantilla. «Esta situación pone de manifiesto la necesidad urgente de reforzar la plantilla con personal de base, especialmente informadores turísticos, para poder ofrecer un servicio adecuado y estable a los visitantes», destacan.

«El problema del servicio no está en la planificación»

Aunque reconocen que la creación de una nueva plaza de técnico de turismo puede tener su justificación, el PSOE considera que la prioridad debe ser ampliar el personal base, ya que «el principal problema del servicio no está en la dirección o planificación, sino en la falta de personal suficiente para atender al visitante día a día».

Por todo ello, el grupo municipal socialista entiende que es urgente convocar y cubrir la plaza vacante de informador turístico. Con ello, aseguran, se podría ampliar el horario de atención al público y garantizar que la oficina permanezca abierta en todo momento, evitando cierres por bajas o vacaciones y recurriendo siempre a personal cualificado.