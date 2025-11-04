Ponferrada ya tiene fecha para el encendido de las luces de Navidad El concejal de Festejos, Carlos Cortina, confirma que la ciudad volverá a engalanarse con novedades y defiende la iluminación como una inversión para el comercio y el turismo local

Álvaro Pérez Ponferrada Martes, 4 de noviembre 2025, 17:25

La ciudad de Ponferrada ya se prepara para la llegada de la Navidad. El concejal de Festejos, Carlos Cortina, ha anunciado que el encendido oficial de las luces tendrá lugar a finales de noviembre y que esta edición contará con novedades que se irán desvelando en los próximos días.

Cortina defendió la apuesta del equipo de gobierno por la iluminación navideña, destacando que la iniciativa «se ha convertido en una inversión para la ciudad».

«Creemos que casi toda la ciudadanía está contenta con las luces de Navidad. Seguimos pensando que es una inversión, que es un gasto. Se demostró el año pasado con una grandísima afluencia de gente en Ponferrada y creemos que este año volverá a haber una gran afluencia, tanto de ponferradinos, como de bercianos y de mucha gente de fuera», señaló el concejal.

El responsable de Festejos recordó que la decoración navideña repercute positivamente en la economía local y en la proyección de la ciudad, ya que atrae visitantes y actividad comercial. «Esto revierte en el buen nombre de Ponferrada fuera de aquí, y revierte en el movimiento económico de la ciudad», añadió.

«Cortina de luces»

En su intervención, Cortina también aludió al exalcalde Olegario Ramón, a quien acusó de intentar desviar la atención de sus errores recientes:

«Yo creo que Olegario Ramón quiere poner una cortina de luces a uno de los grandes errores que ha tenido la semana pasada con prevalecer sus intereses electoralistas y no aprobar el arreglo de las piscinas, y además el Consejo de Cuentas le ha tirado un poco de las orejas», apuntó.

El concejal concluyó asegurando que el actual equipo de gobierno seguirá apostando por la iluminación navideña, que vestirá de fiesta a la ciudad durante más de un mes.