El pueblo del Bierzo que ofrece casa por 200 euros La localidad recupera una vivienda dentro del programa Rehabitare de la Junta de Castilla y León para fijar población

Carmen Ramos Ponferrada Miércoles, 5 de noviembre 2025, 08:20 Comenta Compartir

Disponer de una vivienda a un precio asequible en la provincia de León es posible. En la comarca del Bierzo hay un municipio que ofrece casa por 200 euros al mes en régimen de alquiler.

Se trata de Palacios del Sil donde el Ayuntamiento iniciará en breve las obras de rehabilitación de un piso en la localidad de Corbón del Sil destinada a alquiler para jóvenes.

La vivienda se ubica en el mismo edificio que albergará el Museo Etnográfico, cuyas obras de adecuación se han llevado a cabo gracias a un taller de empleo que ha contado con el apoyo de la Junta de Castilla y León.

La iniciativa ha sido posible gracias al programa Rehabitare con el objetivo de incrementar el parque público de alquiler social y fijar población. En este caso la actuación cuenta con una inversión de 70.000 euros que aportará íntegramente el gobierno autonómico.

El inmueble que Palacios del Sil pone en alquiler en el pueblo de Corbón del Sil cuenta con tres habitaciones, cocina, salón y dos baños distribuidos, todo ello en una superficie de 70 metros cuadrados.

«La idea es que si hay demanda de algún joven o alguna pareja a nivel municipal ahí lo tienen disponible», explica el alcalde, Roberto Fernández. No obstante, abre la propuesta a todos los que deseen convertirse en nuevos vecinos del municipio. «Si viene alguien de fuera, como ya tenemos otra alquilada, pues estupendo, con los brazos abiertos los recibimos».

El Ayuntamiento pretende «cada año o año y medio ir rehabilitando una vivienda y ponerla a disposición» de aquellas personas que la necesiten con el fin de asentar población en el municipio. La idea es recuperar así antiguos edificios propiedad del ayuntamiento y volver a darles uso. «Cada uno tenía un fin y la idea es ponerlos en valor», indica el primer edil.

Revertir la curva de población

«La idea es que la gente joven, sea del municipio o de fuera, disponga de viviendas en condiciones y asequibles económicamente», dice el regidor municipal. De hecho reconoce que «está habiendo flujo de familias al municipio», algo que asegura que «se nota tanto en el día a día como en el padrón».

La localidad pretende así revertir la curva de población porque «por desgracia tenemos gente muy mayor y hay un número de fallecimientos bastante considerable al año». A pesar de ello, «el padrón no baja y eso es por las incorporaciones que tenemos», asevera el alcalde.

El equipo de gobierno que dirige el 'popular' Roberto Fernández trata de aprovechar así este movimiento de nuevos vecinos para asentar población. «De momento sí que está habiendo flujo y se trata de intentar potenciarlo lo máximo posible» con el fin, sobre todo, de evitar que «la curva no sea negativa, que es el problema que tenemos en estas zonas exmineras que da pena ver».

«Nosotros llevamos dos años y medio o tres que por lo menos la curva la hemos aplanado que con la edad media que tenemos en la población no es fácil», remarca, y que roza los 70 años.

De 1.500 a 870 habitantes

Palacios del Sil es un municipio que arrastra las secuelas que dejó la muerte del carbón. El alcalde recuerda como en la década de los años 80 del siglo pasado rozó los 1.500 habitantes «todo gracias a la actividad económica de la minería». Una cifra que se ha reducido hasta los 870 habitantes de la actualidad. Así y todo, el municipio ha logrado mantenerse. «Había bajado hace unos ocho o diez años pero ahora llevamos unos años que por lo menos hemos conseguido estabilizar», apunta Fernández.

El alcalde tiene claro que iniciativas como la de ofrecer vivienda a los jóvenes a precios asequibles permitirá mantener población. «Todo lo que sea beneficiar que venga gente de fuera o por lo menos afianzar, porque también hace unos años que la juventud tendía a ir a vivir a Ponferrada o a León, y si conseguimos afianzarla ahí, incluso desplazándose a trabajar a Ponferrada, pues bienvenido sea».