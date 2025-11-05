Las fuertes rachas de viento provocan la caída de un árbol en La Rosaleda El Ayuntamiento cierra los parques públicos para garantizar la seguridad de la población

Camión de los bomberos de Ponferrada en una imagen de archivo.

Elbierzonoticias Ponferrada Miércoles, 5 de noviembre 2025, 11:19 | Actualizado 11:24h. Comenta Compartir

El temporal de lluvia y viento ha dejado algunas secuelas a su paso por Ponferrada. Los operarios del servicio municipal de Jardines han tenido que intervenir para retirar una acacia que cayó en el barrio de La Rosaleda como consecuencia de las fuertes rachas de viento.

Además, los bomberos de la ciudad procedieron a la retirada de unos cables que sujetaban una antena en la calle Fueros de León y que a causa del viento se habían soltado.

Cierre de parques

Por su parte, el Ayuntamiento de Ponferrada ha procedido a cerrar los parques públicos de la ciudad debido a los fuertes vientos y a la gran carga de agua existente en las ramas de los árboles con motivo de las lluvias.

De esta forma, el Ayuntamiento busca evitar incidentes relacionados con la caída de ramas o árboles y garantizar la seguridad a la población, según informan.

La medida finalizará cuando las condiciones meteorológicas lo permitan.

Temas

Ponferrada

Temporal