El PSOE denuncia el bloqueo de la nueva red de abastecimiento: «No hay licitación ni nada»

Elbierzonoticias Ponferrada Miércoles, 19 de noviembre 2025, 12:13 | Actualizado 12:23h.

El Grupo Municipal Socialista ha denunciado que el PP y Coalición por El Bierzo han incumplido el acuerdo presupuestario relativo a la renovación urgente de la red de fibrocemento de Fuentesnuevas, una actuación que el propio equipo de gobierno había calificado como «una de las obras más importantes y necesarias del mandato».

El PSOE recuerda que el 29 de noviembre de 2024 la Junta de Gobierno Local aprobó el Proyecto de Renovación de la red de transporte de abastecimiento en la Avenida de Galicia, entre el Camino del Francés y la glorieta de la Carretera de los Muelles, con un presupuesto de 289.218 euros. Asimismo, señalan que el 18 de noviembre de 2024 la concejala de Fomento, Lidia Coca, anunció que la licitación estaría lista «antes de que concluyera noviembre», destacando la urgencia de sustituir la tubería de fibrocemento debido a los múltiples reventones sufridos en el barrio.

Un año después, el Grupo Socialista sostiene que no se ha producido ningún avance y afirma que «no hay obra, no hay licitación y no hay nada». En la última Comisión de Urbanismo, explican, el equipo de gobierno informó que el proyecto aprobado hace casi un año está ahora pendiente de otro nuevo proyecto, sin ofrecer, según el PSOE, explicación técnica clara, plazos ni justificación.

Los socialistas subrayan que esta actuación estaba incluida expresamente en el acuerdo presupuestario entre ambas formaciones y que el PP defendió su carácter inmediato por los continuos cortes de agua. También advierten de que el retraso tiene consecuencias para las vecinas y vecinos de Fuentesnuevas ante la proximidad del invierno, aumentando las probabilidades de cortes de agua y averías.

El PSOE critica que se generaran expectativas con los anuncios de noviembre de 2024 y reclama al equipo de gobierno que deje de «utilizar la propaganda y las promesas de proyectos» que luego, aseguran, quedan abandonados.