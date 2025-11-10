El PSOE denuncia el abandono de un edificio en ruina en la avenida de Compostilla

Elbierzonoticias Ponferrada Lunes, 10 de noviembre 2025, 13:40 Comenta Compartir

El PSOE de Ponferrada denunció hoy el abandono, por parte del equipo de gobierno municipal, del edificio situado en la avenida de Compostilla, esquina con la calle Embalse de Peñarrubia, que fue declarado en ruina en el año 2022 y que ya debería estar demolido.

Los socialistas recogen las quejas de los vecinos del entorno quienes temen el derrumbe del inmueble y denuncian el constante peligro existente ante la caída de cascotes que se acumulan en la red protectora.

«Al deterioro y riesgo se le suma una situación insalubre, con plagas de cucarachas e insectos, y de palomas. Solo después de numerosas quejas de los propietarios colindantes e intervenciones de la policía desde el equipo de gobierno han vuelto a colocar la valla que impedía el acceso al edificio. Y muestra de ello es que recientemente un conocido tik-toker accedió al edificio a grabar el estado de las instalaciones con el consiguiente peligro», dicen los socialistas.

La oposición asegura que el expediente se había iniciado en 2016 y quedó paralizado hasta que el PSOE llegó al gobierno municipal y lo retomó ya que en el edificio vivían familias con niños en «pésimas condiciones».

«Estamos convencidos que este equipo de gobierno no ha movido ni un solo papel desde que gobiernan, lo que supone un desprecio absoluto hacia los vecinos afectados y una dejación de funciones en materia de urbanismo, salubridad y seguridad ciudadana. No solo no han ejecutado su demolición sino que tampoco han adoptado medidas para impedir de manera definitiva el acceso al edificio para evitar riesgos y para poner medidas que eviten las plagas de insectos y palomas que plagan el edificio», asegura la formación.

Por todo ello, el PSOE reclama que se ejecute la demolición para garantizar la seguridad en la vía pública y de los vecinos del entorno.